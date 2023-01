Mercoledì 1° febbraio troveremo sul piano astrale Marte assieme alla Luna transitare nel domicilio dei Gemelli, mentre Giove risiederà nell'orbita dell'Ariete. Nettuno insieme a Venere, invece, protrarranno il moto in Pesci, così come Mercurio assieme a Plutone resteranno stabili sui gradi del Capricorno. Il Nodo Nord e Urano, in ultimo, continueranno la sosta in Toro come Saturno insieme al Sole permarranno nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Cancro, meno entusiasmante per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Cancro: loquaci.

La spiccata parlantina dai tratti persuasivi della quale presumibilmente godranno i nati Cancro nel giorno che aprirà il mese di febbraio aiuterà il segno d'Acqua a divenire un punto di riferimento professionale per le nuove leve.

2° posto Acquario: doverose pulizie. Le prime due decadi di casa Acquario, nel corso del 1° febbraio, avranno buone chance di essere indotte dal parterre astrale a prodigarsi verso la pulizia di alcune zone che vivono quotidianamente, allo scopo di liberarsi di alcuni oggetti che oramai ingombrano solamente.

3° posto Ariete: soddisfazioni. Gli impegni in programma questo mercoledì per i nati Ariete sembreranno incastrarsi alla perfezione, col segno di Fuoco che vedrà anche sopraggiungere al proprio cospetto qualche meritato complimento in tal senso.

I mezzani

4° posto Gemelli: stacanovisti. Instancabili, o quasi, i nati Gemelli in questa giornata invernale potrebbero assumere un mood stacanovista, sia nelle faccende di natura pratica che lavorativa, non fermandosi finché non avranno ultimato tutto ciò che avranno in mente.

5° posto Bilancia: curiosi. Una nuova disciplina incuriosirà, c'è da scommetterci, i nati sotto il segno della Bilancia questo mercoledì, tanto che gli stessi non perderanno tempo per istruirsi in merito così da perseguirla come si deve il prima possibile.

6° posto Scorpione: bugie bianche. Giornata di metà settimana dove il terzo segno Fisso si troverà, c'è da scommetterci, costretto dalle circostanze a dire una piccola bugia che, seppur non ferirà nessuno, lo farà sentire non troppo leale con le persone alle quali si rapporterà.

7° posto Toro: focus amicale. Mercoledì dove l'arma in più di casa Toro potrebbero essere le amicizie, in quanto tramite le stesse il segno di Terra riceverà il sostegno morale nonché gli incoraggiamenti utili al suo percorso evolutivo.

8° posto Leone: scoperte. Un'omissione che verrà alla luce o un segreto svelato d'improvviso avranno buone possibilità di condire la giornata di febbraio dei felini, col segno di Fuoco che non saprà come bene come rapportarsi a tali fresche scoperte.

9° posto Capricorno: beghe amorose. Il tallone d'Achille dei nati Capricorno questo mercoledì sarà, con ogni probabilità, rappresentato dal ménage amoroso, settore dove il segno Cardinale dovrà fare i conti con numerosi alti e bassi figli di incomprensioni con la dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: esagerazioni. La tendenza della terza decade di casa Pesci, nel corso delle ventiquattro ore in questione, sarà presumibilmente di essere incline alle esagerazioni, specialmente quando vorrà fare un'ottima impressione con le nuove conoscenze.

11° posto Sagittario: cruda verità. Gli arcieri saranno stufi di trattenersi ancora e questo mercoledì potrebbero mettere sul piatto una cruda verità, all'apparenza brutale, che farà storcere qualche naso ma, al contempo, li alleggerirà di un fardello non da poco.

12° posto Vergine: relax. Ottime le effemeridi per staccare la spina dal tran tran quotidiano per i nati Vergine, chiudendo fuori dall'uscio di casa ansietà e preoccupazioni, così da potersi dedicare esclusivamente a ristabilire in toto il loro benessere psico-fisico.