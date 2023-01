L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 gennaio. In analisi i sei segni della seconda tranche zodiacale. Curiosi di sapere come andrà la seconda giornata della settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 31 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 31 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Gli astri fanno presagire un giorno negativo. Il periodo infatti, indicato sottotono, potrebbe portare qualche difficoltà in più.

Restate ancorati al presente e al suolo che solitamente calpestate, in primis per quanto riguarda denaro e affari. Negli affari e nel lavoro valutate solamente eventuali proposte concrete esaminando opportunità più consone ai vostri gusti. Il periodo è previsto indiscutibilmente poco favorevole, dal punto di vista astrale, anche in ambito sentimentale: le possibilità di concludere qualcosa di concreto sono preventivate al ribasso. Ma la situazione generale sia in coppia che da single invita alla massima prudenza.

Scorpione: ★★★★. Periodo buono in quasi tutto. Moltiplicherete la capacità di andare incontro agli altri, grazie alla curiosità verso il nuovo che Urano vi regalerà. Proporrete e confronterete con gli amici un programma che vi aprirà nuove possibilità lavorative.

Per quanto riguarda l’economia, occhio alle compravendite di immobili, agli investimenti: potrebbero non essere molto vantaggiosi. In amore non lasciatevi trascinare in polemiche infinite. Aprite la porta del cuore e andate incontro alla persona amata con una grande dolcezza. Presto farete qualcosa di veramente inedito, tanto che la vostra vita ne risulterà rivoluzionata in meglio.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 31 gennaio preannuncia un martedì poco confortevole. Una persona oppure una situazione vi farà indispettire, rendendovi di malumore. le stelle invitano a restare con i piedi ben piantati a terra, anche quando potreste avvertire il desiderio di decollare verso nuovi sogni e nuove avventure. Se avete già una fede al dito, non lasciatevi coinvolgere in una situazione che, seppur vi farà battere forte il cuore, potrebbe deludere molto presto.

In famiglia riaffiorano incomprensioni dal recente passato. Non sbottare alla prima provocazione, mantieniti razionale e per una volta scendi a un piccolo compromesso.

Oroscopo e stelle del 31 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Il periodo si prospetta contrario alle attese. Perciò in molti siete pregati di prestare attenzione a contratti, firme, spese troppo gravose o a questioni giuridiche. Prima di scrivere nero su bianco, pensateci bene. Un errore potrebbe causarvi spiacevoli noie. Nel lavoro la costanza, visto il periodo poco positivo, si farà desiderare. Ma in compenso riuscirete a non perdervi in astrattezze senza senso; insomma aria fritta. In amore il partner vi coglierà più di una volta distratti, con la testa da un’altra parte e vi farà una bella ramanzina.

Se siete single, la voglia di novità potrebbe portarvi sulla strada della superficialità, invece che su quella dell’impegno. Chiedetevi cosa volete fare.

Acquario: ★★★★★. Le ottime circostanze di questo periodo aiuteranno ad evolvervi, magari anche a sviluppare quelle metamorfosi necessarie al buon andamento dell'esistenza. Gli eventi in corso potrebbero dare molto in termini di soddisfazione personale. Riprenderete il vostro ritmo incessante, affrontando con entusiasmo e senza paura un nuovo programma di lavoro. Sforzati di operare con scrupoloso impegno, perché tutto quello che riesci a conseguire in questo momento ti assicura vantaggi concreti. Il buonumore si rifletterà poi sui rapporti con il partner, con conseguente felicità di entrambi.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di martedì 31 gennaio, riserva ottime notizie a voi del segno. Salute, hobby, amore e lavoro altamente favoriti dalle attuali influenze astrali, anche nei prossimi due o tre giorni. Più che buone le energie fisiche, straordinario l'equilibrio di tutte le funzioni psicofisiche e quindi si prospetta un periodo di benessere generale. Dopo le recenti vicissitudini sono in arrivo giorni molto belli sotto il profilo astrologico. Giornate ricche di occasioni interessanti, all'insegna delle gioie dell'amore e dell'eros, dello slancio creativo e della forza fisica. Predisponete il cuore ad accogliere quelle sensazioni capaci di lasciare un segno indelebile. Se siete tipi poco romantici, incanalate queste ottime energie nella sfera famigliare.