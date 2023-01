Secondo l'oroscopo del 7 gennaio, i nati sotto il segno del Cancro sono fortunati dal punto di vista finanziario. I Leone, invece, si sentono un po' fiacchi nella giornata odierna, cercate di riposare un po'.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete un po' fiacchi oggi, non vi sentite esattamente al massimo della vostra forma fisica. Cercate di essere più disciplinati sul lavoro.

11° Vergine: in ambito professionale è importante mostrare maggiore disponibilità. Ci sono delle novità in arrivo, che potrebbero anche cambiare alcuni aspetti della vostra vita.

10° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 7 gennaio esortano i nati sotto questo segno ad essere più malleabili. Spesso vi fossilizzate sulle vostre idee e fate molta fatica ad adeguarvi ai cambiamenti.

9° Bilancia: ci sono delle novità in arrivo in amore. Cercate di essere un po' più diplomatici e non lasciatevi prendere dalle paure. Esprimetevi al 100% senza temere il giudizio degli altri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: essere pazienti non è proprio una delle prerogative che fa parte del vostro carattere. Siate un po' meno diretti quando esprimete il vostro punto di vista. Chi non vi conosce bene potrebbe anche sentirsi offeso.

7° Ariete: l'oroscopo del 7 gennaio vi invita ad essere più creativi.

Specie se svolgete dei lavori in cui è necessario puntare su questo aspetto, allora dovete darvi molto da fare.

6° Gemelli: siete alla ricerca di novità e di cambiamenti. Ci sono delle sorprese per quanto riguarda l'amore, ma dovete essere un po' più disponibili e aperti alle novità.

5° Scorpione: chi sta cercando un nuovo amore potrebbe presto ricevere delle belle notizie.

Le stelle vi invitano ad essere un po' più determinati e a credere di più in voi stessi.

Oroscopo segni fortunati del 7 gennaio

4° in classifica Cancro: siete dotati della giusta determinazione e voglia di mettervi in gioco. Questo è un momento fortunato per voi, anche dal punto di vista economico. Approfittatene.

3° Sagittario: in amore è tempo di fare un po' di chiarezza.

Ci sono delle situazioni che vanno affrontate. Approfittate di questo momento in cui Venere è nel segno per chiarire le faccende in sospeso.

2° Capricorno: quando vi mettete in testa un obiettivo, difficilmente cambiate idea. Ci sono delle interessanti novità per quanto riguarda la sfera sentimentale, siate pronti a tutto.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 7 gennaio denotano una giornata all'insegna dell'amore e dei rapporti interpersonali. Siete molto socievoli, forse anche troppo, attenti a non fomentare delle gelosie.