L'Oroscopo di domani 4 gennaio è pronto a rivelare l'andamento della giornata di metà settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. L'amore e il lavoro messi in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire cosa avranno di buono da offrire le stelle?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani mercoledì 4 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche di domani, 4 gennaio: l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 4 gennaio indica una giornata generalmente stabile, abbastanza positiva. In amore Giove, in trigono a Plutone, vi farà sperimentare un'alchimia d’intesa con la vostra dolce metà. Il rapporto volerà alto e voi vi sentirete completamente soddisfatti e appagati. Godetevi questi straordinari momenti di serenità insieme a chi amate, senza pensare troppo al futuro: la vita è adesso! Le stelle vi faranno concludere la serata con uno stato d'animo propositivo. Sarete infatti sicuri di avere davanti a voi un periodo gioioso, fatto di occasioni uniche e qualcuna anche speciale. Nel lavoro, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.

Toro: ★★★. Pronti a sospirare? Purtroppo il periodo è da considerare sottotono, almeno secondo quanto estrapolato dall'Astrologia alle effemeridi di riferimento. In amore, sentirete il bisogno di isolarvi, oppure vi sentirete soli pur se circondati da tante persone, ad iniziare dal partner: una sensazione che conoscete bene, ma che non vi spaventa granché.

Vi preparerete per la giornata con grande entusiasmo e tante aspettative: qualcuna però potrebbe rimanere esclusa. Cercate di divertirvi lo stesso comunque, senza pensare ai problemi che avete in questo momento. Nel lavoro, la situazione astrale si presenta piuttosto sottotono: sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale.

Gemelli: ★★★★★. Stelle molto generose promettono un mercoledì con situazioni eccitanti. È possibile un bel colpo di fulmine per chi è single: fatevi trovare pronti ad accogliere le gioie dell'amore o della buona amicizia. Per molti di voi l’amore è dato dai sorrisi e dall’allegria ricambiati, da dare e da condividere assieme a chi si ama. L’intesa con la persona accanto a voi, mai come adesso, si nutre proprio di questi elementi e, con l’aiuto di Luna e Marte, vi lancerete in avventure spettacolari, centrando efficacemente il cuore di chi vorreste amare per sempre. Starete bene e i vostri progetti futuri andranno sicuramente a gonfie vele. Nel lavoro, grazie alla Luna nel segno, favoriranno buone intuizioni.

Avrete le carte giuste per aumentare i guadagni.

Oroscopo mercoledì 4 gennaio, previsioni zodiacali di domani da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata abbastanza buona, positiva al punto giusto. In amore, non mancherà di certo la giusta presenza di eros e di razionalità. Un felice incastro da sperimentare con la persona che è al vostro fianco. L’intensità del richiamo amoroso si farà sentire più del normale, soprattutto dopo una mattinata intensa, riportando nel vostro cuore pace e tranquillità. Dopo una serie di giorni piatti e sfuocati, vi scoprirete capaci d'augurarvi un periodo ricco di eventi, di sensualità e tanta spregiudicatezza. Il vostro stato d'animo positivo sarà infatti buono per realizzare tutto ciò che desiderate.

Nel lavoro vi sveglierete con il piede giusto e questo grazie alle buone notizie che giungeranno a breve alle vostre orecchie. Non resta che essere ottimisti e svolgere i propri doveri in fretta!

Leone: ★★★★★. Giornata ideale per eventuali viaggi oppure per godersi la famiglia. In amore, premurosi con la persona amata, cui dedicherete le massime attenzioni, vi godrete un momento di sintonia, come da tempo non avveniva. Il quadro complessivo dei transiti vi darà lo slancio di rinnovamento per una rigenerazione totale del vostro legame. La serata potrebbe essere il momento giusto per approfondire la conoscenza con qualcuno che ultimamente ha attirato il vostro sguardo. E la Luna con il suo splendore renderà un incontro casuale in qualcosa di profondo.

Nel lavoro, impetuosi e spontanei, farete invidia ai colleghi. La gioia di vivere non sempre viene presa nel modo giusto, ma in questa giornata stupirete tutti!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 4 gennaio, annuncia una pacatezza generale. Un rapporto d’amore maturo potrebbe finalmente evolvere un qualcosa di definitivo. Pianeti sensibili infatti daranno una mano nel rendere leale e sereno il ménage di coppia. La Luna vi farà trascorrere questo giorno in compagnia di persone care, poche ma buone con cui poter condividere le emozioni più belle. Se single continuerà a restare aperta la porta del cuore, in attesa dell'amore. In coppia riuscirete a sorvolare sulle piccole contrarietà di ogni giorno, sui recenti contrasti in nome e in virtù dell’amore che da tempo vi unisce.

Nel lavoro, le stelle offriranno un vantaggio decisivo sui colleghi. Sfruttate questa marcia in più puntando sulle vostre capacità organizzative e strategiche.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 gennaio.