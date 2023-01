L'Oroscopo di domani 18 gennaio è pronto a dare consigli e dritte utili per superare indenni la giornata di mercoledì. In primo piano dunque, le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. In evidenza nel periodo il filotto zodiacale formato da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 18 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 18 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 18 gennaio avverte il bisogno di prendere un po' di tempo soltanto per voi, per riflettere su cosa fare per ritrovare un po' di equilibrio nella relazione. Mercurio sta creando grandi diatribe con chi amate, e vi sta facendo allontanare dai vostri desideri. Sarete bersagliati dagli influssi dissonanti di Venere, così, vi sentirete immersi in un vero e proprio guazzabuglio emotivo da cui non saprete come riemergere. Cercate di chiedere consiglio a una persona d'esperienza e che vi voglia davvero bene, e che vi aiuti a risolvere i problemi. Nel lavoro, le stelle vi faranno sentire un forte disagio interiore, sarà come se non siate mai contenti dei risultati che raggiungete, soprattutto a livello economico.

Toro: ★★★★★. In amore, la Luna tirerà fuori le vostre emozioni più belle e vi farà vivere una giornata indimenticabile con la vostra metà. Potrete contare sul partner per portare avanti eventuali progetti innovativi, il che vi farà sentire certamente realizzati. In campo sentimentale, invece, Venere vi sta aiutando a comprendere quanto amore si nasconde dietro le piccole attenzioni che qualcuno ha per voi: presto capirete di essere fortunati e questo vi scalderà decisamente il cuore.

Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Saranno favoriti i nuovi progetti, questo vi stimolerà a dare il meglio di voi.

Gemelli: ★★★. In amore, alcune stelle antipatiche metteranno in crisi la sicurezza in voi stessi e nei vostri progetti di coppia futuri. Nulla vi sembrerà fattibile: aspettate prima di trarre conclusioni spicciole, vedrete che qualcuno a cui tenete sarà certo pronto ad aiutarvi.

Dovete cercare di smussare al più presto alcuni lati del vostro carattere, soprattutto l'istintività o alcuni amici non vi saluteranno più. In questo periodo non avete voglia di mostrare il vostro lato divertente, quello che tutti conoscono ma solamente di sentirsi liberi, senza che gli altri debbano necessariamente comprendervi. Nel lavoro, le questioni legali e burocratiche che riguardano la vostra attività diventeranno più complicate. Le stelle consigliano di sistemare le questioni urgenti.

Oroscopo di mercoledì 18 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Splendida giornata! In amore, a proteggervi in questo momento vi sono stelle ben disposte a fornirvi una bella capacità di decisione.

Di certo metterete in pratica una questione di soldi con la vostra dolce metà, risolvendola con piglio dinamico e con dolcezza. Sarete con il cuore più leggero e avrete un problema in meno. Venere renderà la vostra vita sociale e relazionale molto positiva. Nuovi incontri vi apriranno orizzonti inesplorati e potreste scoprire un nuovo hobby che catturerà la vostra attenzione in maniera travolgente. Sul lavoro sarete molto organizzati ed efficienti al punto da stimolare i vostri colleghi a prendervi ad esempio.

Leone: 'top del giorno'. In amore sarete gratificati dalla bella posizione di alcuni pianeti. Questi vi daranno la capacità di adattamento a tutto ciò che sarà per voi nuovo, così finalmente, insieme al partner, riuscirete a vivere il presente con serenità e allegria.

Sappiate far tesoro di questo momento davvero fortunato e regalatevi una serata romantica da trascorrere in dolce compagnia. Un nuovo amore potrebbe sbocciare, promettendo di essere particolarmente intenso e durevole. Così, la vostra vita sentimentale vi riserverà dei momenti di grande gioia: pensate al futuro serenamente. Nel lavoro, coloro che sono alle dipendenze saranno favoriti dalle stelle. Quest'ultime consigliano di osare e chiedere un aumento di stipendio o una promozione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 18 gennaio, in amore acuisce oggi il vostro intuito e la vostra sensibilità. Siete già molto bravi per natura a captare i messaggi non verbali che la persona che avete al vostro fianco cercherà di inviarvi e lo diventerete ancora di più.

Il supporto energetico e psicologico che vi daranno le stelle saranno impagabili, anche perché avrete modo di sistemare questioni irrisolte, di intraprendere percorsi nuovi e di fare incontri interessanti. Nel lavoro, un cielo positivo, esalterà la creatività, sollecitando aperture verso nuove esperienze in campi inesplorati.

