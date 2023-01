Procede la settimana dei 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare mercoledì 25 gennaio con le previsioni e le stelle per l'amore, la salute ed il lavoro dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in ambito sentimentale non manca l'energia, il cielo è dalla vostra parte, con i diversi pianeti favorevoli potrete ottenere risultati e vivere belle emozioni con le persone che amate. In ambito lavorativo cercate di organizzare le cose con calma, altrimenti potreste pentirvene.

Toro: in amore cercate di organizzare al meglio i vostri sentimenti, attenzione alle problematiche vissute di recente con il partner.

A livello lavorativo alcune questioni sono ancora in sospeso.

Gemelli: periodo di insoddisfazione in ambito professionale, vi sentite particolarmente stanchi. Per la sfera sentimentale alcune situazioni sono invece più chiare, sarà meglio però di non alimentare polemiche.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di mercoledì 25 gennaio inizia con la luna favorevole, possibilità di chiarimenti in ambito amoroso. Attenzione però ad evitare scontri inutili. Maggiore chiarezza riguarda il lato professionale.

Leone: dovrete avere maggiore pazienza in amore, vi sentite agitati. Nel lavoro possibili discussioni da affrontare, attenzione alle problematiche da superare.

Vergine: con la luna in opposizione possibili momenti difficili da affrontare in amore, anche se qualche problema potrebbe risolversi.

Nel lavoro non avete la giusta energia.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata agitata per l'amore, siete in cerca di un nuovo equilibrio. In ambito professionale mantenete bene la concentrazione e potrete sviluppare quelle che sono le vostre idee.

Scorpione: per questo particolare segno zodiacale la giornata di mercoledì 25 gennaio sarà favorevole in ambito sentimentale.

Presto anche Venere sarà dalla vostra parte e potrete vivere delle belle emozioni. Nel lavoro cercate di non pensare alle questioni che vi legano al passato.

Sagittario: a livello lavorativo giornata che vi vede distratti, nel weekend potrete recuperare. In ambito sentimentale momento di nervosismo, possibili disagi con il partner.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno con la luna dalla propria parte giornata all'insegna di belle emozioni. In ambito lavorativo sarete chiamati a fare delle scelte importanti, che potrebbero darvi soddisfazioni.

Acquario: possibili incontri per i single del segno, cercate di gestirli al meglio. Nel lavoro siete pronti ad affrontare ciò che arriverà.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale il periodo è caratterizzato da momenti interessanti in ambito amoroso, sarete in grado di fare le giuste scelte. Nel lavoro in arrivo dei successi.