La prima settimana del nuovo anno procederà in modo fluido. Le stelle continueranno ad avere tanti consigli per i segni zodiacali. Nel dettaglio, l'Oroscopo del 4 gennaio è pronto a svelare tutte le emozioni del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Ecco cosa avranno in serbo i pianeti per l'oroscopo del 4 gennaio.

Oroscopo di mercoledì 4 gennaio 2023

Ariete: avrete bisogno di una piccola pausa. Le azioni affrettato e dettate dall'istinto, infatti, rischieranno di non portare a buoni risultati. Sarà preferibile un pensiero più strutturato, volto alla comprensione degli altri e dell'ambiente circostante.

Sarà un approccio utile anche sul posto di lavoro.

Toro: darete grande valore al tempo. Cercherete di organizzare la vostra giornata nei minimi dettagli perché saprete di avere tanti impegni da gestire. In alcuni momenti, potreste sentirvi un po' a disagio, ma la presenza di un dialogo interiore sincero e profondo vi aiuterà a mantenere la calma.

Gemelli: questa giornata sarà completamente incentrata sul partner. Vi sentirete molto vicini alla persona amata. Cercherete di conoscere meglio tutti i suoi aspetti caratteriali. Le sorprese non mancheranno, soprattutto quelle romantiche. L'assetto astrale vi porterà fortuna.

Cancro: potrete contare su una spiccata spiritualità. Non vi fermerete a uno sguardo superficiale, ma preferirete approfondire.

Non selezionerete le persone in base all'impressione iniziale. Parlerete con loro, cercando passioni in comune. La famiglia vi sosterrà.

Leone: dovrete prendere una decisione molto importante. Ci sarà in ballo il vostro futuro. Vi sentirete un po' combattuti, ma cercherete di seguire l'istinto. L'obiettivo sarà quello di vivere una vita più equilibrata, caratterizzata da maggiore tempo libero ed emozioni più sentite.

Vedrete il tempo come un nemico.

Vergine: cercherete il sostegno del partner. Non vi sentirete abbastanza appoggiati, soprattutto nelle questioni relative alla famiglia. Purtroppo, non sarà una giornata molto positiva. Dovrete combattere contro le vostre paure per provare a tenere a bada quel velo di permalosità.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 4 gennaio

Bilancia: coltiverete le vostre passioni. Deciderete di dedicarvi a qualcosa di piacevole, che possa restituirvi il sorriso e farvi tornare a sognare. Vi muoverete con attenzione, cercando di non coinvolgere le persone a voi care. Per fortuna, gli sforzi effettuati, con il tempo, daranno i loro frutti.

Scorpione: la comunicazione di coppia subirà un netto miglioramento. Finalmente, inizierete a comprendere altri aspetti del vostro legame. Farete leva sui punti di forza, cercando di valorizzare tutte quelle attività che vi fanno stare bene. Una proposta speciale potrebbe movimentare le cose.

Sagittario: sarete un po' stanchi di dover subire l'invadenza altrui.

Vi staccherete da alcune persone perché vi renderete conto di non poter trarre da loro qualcosa di positivo. L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di non esagerare con le parole: in un momento successivo, potreste pentirvene.

Capricorno: sarà una giornata molto intensa dal punto di vista lavorativo. Temerete di non essere all'altezza, ma la realtà dei fatti vi smentirà. Potreste anche ricevere i complimenti da parte di una persona decisamente speciale. La vita di coppia proseguirà senza alcun ostacolo.

Acquario: tenderete a preoccuparvi molto facilmente. Non sarà facile mantenere il controllo sulla vostra emotività. Vi metterete spesso in contatto con i vostri cari per assicurarvi delle loro condizioni di salute.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a sconfiggere questo stato d'ansia.

Pesci: apparirete un po' pigri sul posto di lavoro. La stanchezza prenderà il sopravvento sui buoni propositi. Potrebbe essere il momento giusto per dare una direzione diversa alla vostra rotta. Non dovrete avere paura di cambiare idea: la flessibilità, infatti, sarà una delle vostre principali caratteristiche.