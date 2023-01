L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 gennaio. In rilievo la giornata di metà settimana, vista con l'occhio attento della buona Astrologia. Diamo spazio ai sei segni rappresentanti la seconda tranche zodiacale iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 gennaio 2023. A voi il piacere di consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giovedì sottoscritto da quattro stelline: sarà una giornata positiva?

Certo che si, anche se non proprio da annoverare tra quelle al top. Fermezza e incisività consentiranno di mettersi in vista e ottenere i giusti riconoscimenti in diversi ambiti. In generale il periodo sarà abbastanza propizio per migliorare, magari provare anche a cambiare lavoro o trovare un nuovo interesse: provate a contattare qualche persona che potrebbe aiutare a farlo. Fortuna materiale in quantità infinitesimale: meglio che nulla! In compenso si prevede eccellente la vita di società e l'allargamento della cerchia dei buoni amici.

Scorpione: ★★★★. Giornata buona, sottoposta alla solita piacevole routine quotidiana. In molti sarete dinamici e abbastanza creativi soprattutto al lavoro, meglio se svolgete un'attività alle dipendenze altrui.

Siete capaci di coordinarvi alle situazioni più diverse e questo spirito di adattabilità vi sarà di grande aiuto nei prossimi impegni. Ottime prospettive anche per tempo libero con programmi di benessere psicofisico in prima linea. Passabile l'umore generale, adatto ad affrontare diverse situazione con serenità. In amore uno charme sopra la media porterà occasioni da cogliere al volo.

Per qualche single la passionalità risulta in risalita.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 gennaio preannuncia a tanti del segno un ottimo giovedì. Si concentrano in questo bel periodo le fasi più calde di un eros gioioso, il che promette appuntamenti felici e tante belle emozioni da ricordare. Desiderosi di mostrare le vostre capacità, curiosi di provare sensazioni nuove, riuscirete a sbaragliare la concorrenza mostrando uno charme sopra le righe.

Se poi il tutto sarà accompagnato da quelle sensuali movenze che tutti vi invidiano, allora potrete conquistare chi vi piace. Previsione esagerata? No, assolutamente; solo dovreste credere di più in voi stessi e nella buona sorte.

Oroscopo e stelle del 5 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Non male il periodo in analisi, anche se sottoposto agli immancabili alti e bassi ai quali in parte siete abituati. Anche se non brillante al massimo, questo giovedì di gennaio trascorrerà all'insegna di una buona fase. Sole, Mercurio e Plutone, tutti nel segno, favoriranno l'entusiasmo non mettendo alcun limite all'ascesa personale, anche se non subito ovviamente. Potrebbe capitare di avere dei dubbi sulle persone con le quali avete rapporti importanti, specie se sono di famiglia.

L'intuito che possedete dissolverà qualsiasi pensiero negativo molto in fretta. E poi, avere dei dubbi non è sempre una cosa negativa...

Acquario: ★★. Un po' di stanchezza questo giovedì potrebbe guastare l'umore generale. In ambito amoroso, poi, potrebbe tornare in mente un tradimento o un'offesa subita in passato. Per voi è stato davvero difficile tentare (senza riuscirci) di perdonare, ed è ancora troppo difficile ridare piena fiducia a quel lui o a quella lei che in passato l'ha tolta bruscamente. Guardare indietro, rimpiangere scelte non fatte a suo tempo non serve. Solo rivolgendo lo sguardo al futuro eviterete di mettere il piede nel punto sbagliato. Nel lavoro, la perfetta intesa con tutti permetterà di creare rapporti basati sulla reciproca stima.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 5 gennaio, vede in rialzo le quotazioni in campo sentimentale. Pronti a volare in amore? Divertitevi a coltivare in compagnia di chi amate qualsiasi interessi di vario genere, purché piacevoli e stimolanti per entrambi. Vivete questo periodo come un momento di puro divertimento fine a se stesso, libero da ogni impegno e condizionamento psicologico. Assaporate ogni sensazione piacevole che incrocerete nel cammino quotidiano, senza stare lì a pensare. Per quei single disponibili a nuovi contatti, si prevedono attrazioni improvvise. Nei rapporti datati l'intesa toccherà punte elevate. Ottima riuscita nei progetti di vita pratica e negli affari: datevi da fare!