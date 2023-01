Nella settimana che va dal 16 al 22 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà protagonista indiscusso il segno dello Scorpione, perché a questo segno saranno favorevoli il Sole, Mercurio e Saturno, i quali saranno di tutt'altro avviso per il segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale: Scorpione in testa alla classifica

1° Scorpione: finalmente si presenteranno delle occasioni che non potrete assolutamente perdervi, sia dal punto di vista professionale che quello che concerne la sfera personale.

Avrete modo di viaggiare sia per piacere che per lavoro, e instaurare comunicazioni sempre più proficue con la famiglia. Anche in amore sarà una stagione di rinnovamenti, con delle belle sorprese che alzeranno il vostro umore e vi daranno anche modo di fare qualche spesa in più oppure un investimento decisamente importante. Avrete un fine settimana interessante e anche romantico.

2° Vergine: recuperare la vostra relazione, farla rivivere appieno e conferirle anche una spinta evolutiva sana e duratura saranno gli obiettivi che riuscirete a raggiungere nel corso della settimana. Secondo l'oroscopo infatti ritroverete un bel romanticismo e una affinità che si estenderà anche con l'ambiente familiare.

Sul lavoro avrete una bella collaborazione con i colleghi che renderanno sempre più originali i progetti in comune. Nel fine settimana le cose andranno anche meglio di quanto possiate sperare.

3° Leone: questa settimana potrebbe essere la più adatta nell'arco temporale del mese di gennaio per sperimentare qualche progetto da mettere in atto e da qualche salto nella vostra carriera che potrebbe fare la differenza nel corso della seconda metà della settimana.

In amore ci saranno occasioni favorevoli per riappacificarvi con il partner oppure di trovare una persona che possa fare per voi. Secondo l'oroscopo avrete una bella passionalità che potrebbe anche far evolvere in modo inaspettato anche la relazione più 'ferma'.

4° Acquario: ci saranno dei rinnovamenti significativi in molti ambiti della quotidianità, grazie soprattutto a Giove che ritornerà a vostro favore.

Avrete tanto per cui lavorare per rinnovarvi, sia per il look che per le amicizie, trovandone di nuove e più interessanti e leali. Avrete modo di modificare qualcosa che sul lavoro non vi va bene, in modo da favorire sia le entrate finanziarie che dei salti di qualità con la vostra carriera. Il weekend sarà ottimo e non privo di colpi di scena.

Pesci dinamico

5° Sagittario: avrete delle notizie che potrebbero farvi voltare pagina sul lavoro, che possano farvi ricominciare e forse in meglio. Però dovrete fare in modo che queste siano colte al volo e valorizzate al massimo, altrimenti saranno occasioni perdute. In amore riuscirete a trovare finalmente un equilibrio che funzionerà piuttosto a lungo, nonostante ci siano state delle gelosie.

Gli incontri potrebbero essere un forte incentivo a valorizzare la vostra originalità, favorendo anche le relazioni a lungo termine.

6° Pesci: avrete voglia di chiudervi nel vostro guscio, ma non per isolarvi. Semplicemente dovrete ritrovare un equilibrio che vi permetterà di essere sempre dinamici sul lavoro e in linea con i vostri impegni, anche quelli più pressanti. Riuscirete a fare chiarezza con il partner, ma soprattutto con quelle amicizie con cui avete avuto un rapporto abbastanza burrascoso nell'ultimo periodo. Il tempo libero sarà interamente dedicato a ciò che amate di più e alla disponibilità nei confronti degli altri.

7° Toro: in amore potrebbero arrivare delle delusioni molto forti, ma nel complesso gli affetti faranno la loro parte per farvi sentire sempre e comunque sereni.

Secondo l'oroscopo sarete comunque responsabili nei vostri stessi confronti, arrivando a preparare il terreno per dei progetti professionali che potrebbero essere davvero molto remunerativi. Nella seconda metà della settimana, e in particolare nel weekend, potreste avere delle belle sorprese che vi faranno divertire e rilassare allo stesso tempo.

8° Capricorno: avrete parecchie difficoltà di gestione sul lavoro, forse dei progetti che purtroppo non andranno in porto, ma anche qualche piccola nota positiva sul piano finanziario. Sul piano sentimentale avete bisogno di respirare aria nuova, di incontrare persone che possano realmente farvi staccare la spina dalle faccende quotidiane che in questo momento potrebbero decisamente appesantirsi.

Secondo l'oroscopo il weekend potrebbe portare delle novità che vi rimetteranno in sesto sia con la salute che con l'umore.

Turbolenze per Ariete

9° Ariete: purtroppo ci saranno delle turbolenze interne alla vostra relazione che con tutta probabilità metterà a rischio il dialogo con il partner. In famiglia invece ritroverete la tranquillità che avete perso nel corso delle settimane precedenti e che potrebbe essere carente in questa. Secondo l'oroscopo la concentrazione sul lavoro sarà messa a dura prova, dunque anche la carriera potrebbe non subire grandi rialzi. Avrete delle decisioni sul piano personale da prendere prima che sopraggiunga il fine settimana, che a sua volta vi darà dei momenti di riposo molto prolifici per le vostre energie.

10° Cancro: Mercurio sfavorevole indicherà un periodo in cui sia voi che le persone che vi circondano non saranno propense a confrontarsi. Da parte vostra potreste tendere a chiudervi e ad essere anche piuttosto scontrosi, ma nel complesso arriverete al weekend con una nota positiva in più. Sul lavoro potreste non avere molto entusiasmo, soprattutto se i risultati tarderanno a farsi vedere. I guadagni si prospettano lenti, ma comunque non così lontani come potreste credere, secondo l'oroscopo.

11° Bilancia: la stagione amorosa sta riscontrando dei periodi piuttosto fermi e questa settimana con tutta probabilità non sarà diversa. Con il partner potreste riscontrare delle perplessità sempre più forti, che vi faranno interrogare circa un eventuale proseguimento della relazione oppure una chiusura definitiva.

Sul lavoro si creeranno delle tensioni che non sarà facile sanare quanto prima. Anche con le spese avrete delle difficoltà, ma se risparmierete queste saranno molte meno, anzi, ridotte al minimo.

12° Gemelli: con questo Giove in opposizione, potreste non riscontrare la fortuna che necessita per i vostri progetti di stampo professionale. Dovrete essere molto prudenti con le spese, perché potrebbero arrivarne molte e abbastanza gravose sul piano familiare. In amore si creeranno degli scompensi che renderanno la vostra relazione abbastanza fragile, per cui evitare i dissidi sarà fattibile semplicemente con una separazione pacifica e che guarda agli interessi di entrambe le parti, secondo l'oroscopo. Il weekend sarà un po' più sereno.