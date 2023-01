Nella settimana dal 6 al 12 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Leone allo Scorpione, mentre Sole e Saturno risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Nettuno e Venere permarranno in Pesci, così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli e Giove resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Il Nodo Nord e Urano, infine, stazioneranno in Toro, mentre Mercurio viaggerà dai gradi del Capricorno (dove transita Plutone) al segno dell'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Capricorno, meno esaltante per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: trasgressivi. Se da un lato la comunicazione in coppia non sarà il fiore all'occhiello della settimana, dall'altro lato i nati Scorpione potrebbero recuperare alla grande sul fronte passionale, grazie alla vena trasgressiva che renderà le arti amatorie da mille e una notte. Nelle giornate di lunedì e domenica, però, il segno Fisso rischierà di esagerare con le parole, magari vantandosi e gonfiando qualche aneddoto con una persona appena conosciuta.

2° posto Pesci: romantici. Nella giornata di lunedì e dal 10 al 12 febbraio, i nati Pesci avranno ottime possibilità di sfoderare un'indole romantica che il partner apprezzerà di buon grado, la quale porterà una ventata di freschezza e rinnovata armonia nel ménage amoroso.

Nei giorni citati, inoltre, il segno d'Acqua farebbe bene a rivelare alla dolce metà eventuali omissioni e/o segreti custoditi gelosamente sino a quel momento, in quanto la reazione della controparte difficilmente sarebbe aspra come in altri periodi.

3° posto Capricorno: risultati top. La settimana di casa Capricorno parrà dividersi in due tronconi, dove da una parte troviamo le prime quattro giornate pregne di risultati degni di nota e dall'altra parte, da venerdì a domenica, i nati del segno dovranno fare i conti con le loro abitudini quotidiane.

Sino a giovedì, sarà la terza decade a togliersi le maggiori soddisfazioni in campo professionale, mentre dal 10 febbraio in poi tutti e tre i decani saranno chiamati a stravolgere in meglio le loro consuetudini giornaliere, cercando di limitare la sedentarietà e il lassismo.

I mezzani

4° posto Acquario: in crescendo. Il mese del compleanno per i nati Acquario si sta rivelando come una bottiglia di vino di ottima qualità, ovvero migliora col tempo.

La settimana in questione, eccezion fatta per le prime ore di lunedì, si presenterà al segno Fisso come piena di ottimi spunti per il prossimo futuro, in termini di progetti legati agli immobili, come ristrutturazione della casa o acquisto di un appartamento maggiormente idoneo alle esigenze del momento. I tempi per lanciarsi in tali spese, però, non saranno ancora maturi, ma essere consci che a breve potranno investire sul mattone non sarà roba da poco.

5° posto Leone: a denti stretti. Nonostante le faccende professionali e monetarie subiranno una lievissima ripresa in questi sette giorni di febbraio, i nati Leoni saranno ancora indotti dal parterre astrale a tenere alta la guardia sia al lavoro che riguardo al bottino economico.

Dare di matto con un collega oppure lasciarsi convincere ad acquistare un oggetto che non serve realmente, potrebbero essere i rischi che correranno i felini, ma a guardarli con benevolenza ci sarà Giove che tenterà in ogni modo di tenerli al riparo da ogni problematica.

6° posto Cancro: malgrado tutto. Prima che le influenze astrali di marzo ridonino ai nati del segno almeno parte della verve perduta, il segno Cardinale sembrerà affacciarsi a questi sette giorni invernali con lo spirito battagliero di Re Leonida nel film "300". Il segno d'Acqua, a parte le poco entusiasmanti giornate di venerdì e sabato, parrà approcciarsi sia ai rapporti relazionali che al fronte professionale con la voglia di non lasciarsi abbattere da niente e nessuno.

7° posto Ariete: aiuti. Mettere da parte l'orgoglio e chiedere aiuto alle persone care, magari mostrandosi fragili dinanzi alle stesse, sarà il probabile esercizio esistenziale che il parterre astrale spingerà i nati Ariete a fare. Quest'ultimi avranno buone chance di necessitare del sostegno pratico di una persona alla quale vogliono bene, aiuto che si rivelerà fondamentale per ciò che andranno a concretizzare nei mesi primaverili.

8° posto Sagittario: nodi al pettine. Il focus degli arcieri in questa settimana di febbraio, perlopiù il 7, 8 e 9 del mese, potrebbe essere incentrato sul comprendere come ricucire i pezzi di un rapporto sentimentale che s'interromperà d'improvviso a causa di alcune ruggini pregresse che riaffioreranno creando un clima gelido in coppia.

Coi nodi che verranno al pettine, il segno di Fuoco dovrebbe dimostrarsi oltremodo sincero e leale col partner, in modo da far comprendere a quest'ultimo di aver agito in buonafede all'epoca.

9° posto Bilancia: taciturni. La loquacità che sovente contraddistingue i nati Bilancia lascerà spazio a un mood insolitamente taciturno questa settimana d'inverno. Il segno d'Aria preferirà mettersi in posizione d'ascolto, cercando di non schierarsi dalla parte di alcuna fazione, nel tentativo di far sbilanciare quanto più possibile gli altri.

Ultime posizioni

10° posto Toro: impazienti. Tra quadrature e opposizioni, la settimana in questione, ancor più nella parte iniziale e finale, potrebbe rivelarsi non troppo entusiasmante da vivere per i nati Toro, i quali si faranno prendere dalla smania di ottenere tutto e subito.

Ciò li porterà a peccare di presunzione e saccenteria pur senza volerlo e anziché accelerare le tempistiche otterranno il risultato opposto.

11° posto Gemelli: disturbi esterni. Riuscire a portare a termine un'attività in casa o una mansione al lavoro si rivelerà, con buona probabilità, un esercizio stranamente difficile da ultimare per i nati Gemelli, i quali dovranno fare i conti con alcuni disturbi esterni. Il consiglio delle stelle è di mantenere la calma, o almeno provarci strenuamente, in quanto le complicazioni saranno le indesiderate compagne di viaggio.

12° posto Vergine: accuse. Sotto la lente d'ingrandimento dei nati Vergine, specialmente sino a sabato, sarà il rapporto genitore/figlio nel quale il segno di Terra, a prescindere da che parte si trova, riceverà delle accuse alle quali non riuscirà a replicare a dovere. Vedersi puntare il dito contro non sarà semplice da accettare ma, al contempo, tale situazione famigliare potrebbe aiutare i nati del segno a non commettere i medesimi errori nel prossimo futuro.