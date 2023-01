L'Oroscopo di lunedì 23 gennaio è pronto a rivelare buone o cattive notizie? Le previsioni zodiacali promettono di dare consigli utili e dritte da sfruttare sia in amore sia nel lavoro. Molti segni saranno valutati nella media mentre pochi altri avranno il privilegio di svettare in alto nell'olimpo della buona sorte.

Scopriamo cosa preannuncia l'oroscopo del 23 gennaio.

Previsioni zodiacali di lunedì 23 gennaio

Ariete: tenete conto che i pensieri di oggi contribuiranno a creare il vostro futuro, dunque siate ottimisti e godetevi le cose belle della vita.

Ricordate che la perfezione non è una virtù umana, dunque, quando vi capita di sbagliare non fatene un dramma. I problemi di lavoro sono sempre lì, ma riuscite a trovare il giusto modo per affrontarli. In amore i giochi, a ben guardare, sono ancora aperti e non c’è niente di già stabilito.

Toro: la Luna renderà la giornata fantastica. Vi sentirete più ottimisti, sicuri e soprattutto pronti a proiettarvi in progetti di più largo respiro. Tanta anche la voglia di novità, vorrete crescere in ambito professionale e forse cambiare occupazione, valutate bene però, prima di fare qualsiasi scelta. Chi cerca un nuovo impiego dovrà invece arricchire il curriculum vitae con le ultime esperienze acquisite.

Gemelli: non è la via vecchia quella da seguire per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo tutto da inventare o da scegliere tra un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte del tempo libero ad attività creative. Rispetto ai vostri luminosi obiettivi, gli astri creano pesanti interferenze, quanto basta per farvi desistere dall’impresa.

Cancro: cercate di essere un tantino più scaltri partecipando all’interno della vostra famiglia, poiché è possibile che non vi siano altre possibilità per risolvere delle incomprensioni che si sono venute a creare. Volete sorprendere chi non mostra molta fiducia nelle vostre capacità e fate bene a farlo in questo modo, poiché ci sono questioni che vanno risolte una volta per tutte.

Oroscopo del giorno 23 gennaio

Leone: razionale e pure austera, la Luna vi crea qualche disagio, rendendovi pensierosi e forse un po’ più faticose anche le normali attività quotidiane. Non drammatizzate. Non abbandonatevi all’insicurezza: contrastatela tirando fuori le vostre doti. I risultati non si faranno attendere. Determinazione e intraprendenza saranno ciò di cui avrete bisogno per centrare obiettivi molto ambiziosi. Nel lavoro, una proposta di collaborazione.

Vergine: Come persone, caratterialmente non siete mai leggeri, ma per una volta tanto avete bisogno di cambiamenti, di evadere un po’ dalla monotona quotidianità. Quando poi tornerete nei ranghi, vi sentirete ricaricati di nuova energia, di stimoli e di ritrovati interessi.

Con la Luna che gioca per voi, siete brillanti e in molti si chiederanno quale sia il vostro segreto. Nel lavoro potreste trasformare una semplice idea.

Bilancia: la Luna vi rende più lunatici, e ciò sarà quanto mai evidente a chi vi circonda. Tensioni con il partner che non sopporta le vostre bizze. Dalla vostra avete tempestività e tenacia: tenete a bada l’emotività e la partita sarà tutta da giocare. Nel lavoro invece potete tranquillamente adagiarvi sugli allori: con un po’ di autocompiacimento vi dichiarerete soddisfatti di quello a cui avete dato vita in attesa dei relativi sviluppi.

Scorpione: con l’umore decisamente più disteso e rilassato, accogliete con gioia il supporto della Luna, per mettere ordine nelle faccende di vario genere.

Operando in gruppo renderete tutto più piacevole; l’unione fa la forza e allontana la noia. Nel lavoro, per emergere nella competizione, puntate sulle capacità che più vi appartengono: affidabilità, costanza e capacità di giudizio.

Previsioni astrologiche del 23 gennaio

Sagittario: Giornata fortunata. Ottime chance per quei nativi cuori solitari: magari non troverete l’altra metà della mela, ma qualcuno che le somiglia parecchio. È la giornata ideale per mettere a fuoco ciò che non va in ambito professionale e prepararsi ad un abile cambio di obiettivo. L’amore, in tutte le sue sfumature, al centro dei vostri interessi! Famiglia protettiva, lo stesso vale per il partner, sempre più appassionato.

Capricorno: buone nuove vi attendono sul piano sentimentale, forse un po' meno in quello lavorativo/professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. A livello amoroso, una serata senza punti discordanti sarebbe l'ideale per passare una giornata insieme, appassionatamente.

Acquario: novità eccitanti, specie verso sera. Non capita tanto di frequente un appoggio così propizio: vi giunge da Sole e Luna. Il fatto vi lascia indifferente, se in amore veleggiate già bene: non cercherete altro. Se invece avete dei punti in sospeso con qualcuno, se sperate in un incontro speciale è il vostro giorno. La sfortuna da oggi marcia alle vostre spalle: sport estremi e relazioni intime saranno al top.

Pesci: il solito andamento quotidiano forse conoscerà una scossa grazie a un piacevole imprevisto. Inutile dire che non vi farete sfuggire l’opportunità. Chissà che non riusciate finalmente a trovare un modo per concedervi quel viaggio che sognate da una vita. Consigliato ridurre un po’ i vostri ritmi, ultimamente troppo sostenuti, se non volete finire col rimanere a corto di energie. Moderatevi.