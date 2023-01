Secondo l'oroscopo del 23 gennaio 2023, i single dei Pesci si annoieranno parecchio in questo penultimo lunedì di gennaio. I nativi dei Gemelli che appartengono alla seconda decade devono migliorare il proprio atteggiamento, mentre i single della Vergine devono prepararsi a un incontro che cambierà la loro esistenza. Se siete curiosi di sapere come inizierà questa nuova settimana, qua trovate le previsioni astrologiche per il giorno 23 gennaio e rivolte a tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 23 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Attenzione, state giocando troppo con il fuoco, potreste bruciarvi. Pensate piuttosto a voi stessi, a soddisfare qualche desiderio personale, a uno sguardo che vi incuriosisca davvero. Se appartenete alla terza decade, ricordate che essere single moltiplica il numero di incontri, ma anche di rimpianti.

Toro – La vostra pazienza ha raggiunto il limite e avete intenzione di sbarazzarvi di qualcuno che è interessato a voi. Non ha senso usare le buone maniere, questo lo sapete benissimo. I nati nella seconda decade sono difficili da accontentare e si rifiutano di accogliere la freccia di Cupido.

Gemelli – Vi piace essere single, ma allo stesso tempo desiderate l’affetto di una relazione d’amore.

Anche se è un’impresa ardua, le stelle vi aiuteranno a ottenere ciò che desiderate. Se siete nati nella seconda decade, dovreste moderare il vostro tono di voce e ammorbidire il vostro comportamento, anche se state attraversando un momento particolarmente emotivo.

Cancro – Non è facile fondere il romanticismo nella vita di una persona single, ma ci provate comunque.

È un po' complicato dire "Ti amo" a diversi pretendenti, che cercano solo storie d’amore brevi e senza impegno. I nati nella prima decade dovranno smettere di essere così egoisti e trasformare le storie di una notte in una relazione lunga e duratura.

Previsioni astrologiche di lunedì 23 gennaio per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Le persone più serie di questo segno finiranno per creare un’oasi intorno a loro. Nessun amico, non uno sguardo compiacente e nemmeno una spalla su cui piangere. Quelli che appartengono alla terza decade dovrebbero conoscersi meglio. Solo allora saranno in grado di comunicare con gli altri. A volte è come se non sapesse cosa volete dalla vita.

Vergine – Presto farete un incontro importante che vi cambierà la vita. Chi farà un viaggio, verrà sedotto da una persona davvero piacevole. Le persone single che appartengono alla terza decade vedranno rafforzata la loro naturale esuberanza e vivranno relazioni romantiche e travolgenti.

Nel corso della serata, aspettatevi qualche piccolo problema.

Bilancia – Una giornata di schermaglie tra single, ma vi renderete conto che è inutile e non ne vale la pena. La vostra amicizia è tutto ciò che conta. I nati nella prima decade stanno pensando a qualcuno che conoscono a malapena. È strano per le persone come voi che sono così tradizionaliste.

Scorpione – A volte, fare un passo indietro è la cosa più ragionevole da fare. Avete giocato con il fuoco e ora rischiate di bruciarvi le mani. L’unica cosa da fare è scappare. Per i nati nella seconda decade, si prospetta una serata romantica. Forse un’avventura di una notte? Questo è tutto ciò che potete aspettarvi per il momento.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 23 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Se state pensando a una vacanza, cercate di capire meglio che tipo di vacanza vorreste: una settimana tranquilla di relax, un’esplosione di cultura, oppure una storia d’amore? Se appartenete alla prima decade, non lasciatevi scoraggiare da piccoli argomenti che dovrete affrontare: saprete risollevarvi e lottare per ottenere ciò che avete sempre desiderato.

Capricorno – Una persona riuscirà a superare la vostra resistenza. In realtà, non ve ne renderete conto, ma quando questa persona vi chiede se siete single, voi direte di no. Se siete nati nella terza decade, cercate di non affrettare un evento e lasciate che la situazione si sviluppi spontaneamente.

Trascorrerete la serata da soli, ma non è poi così male.

Acquario – Siete molto concentrati nel lavoro e cercherete di dimenticare le questioni sentimentali, ma vi renderete conto che non ne vale la pena. Quelli della terza decade hanno bisogno di creatività. Come single, affrontate i vostri problemi positivamente e troverete soluzioni alternative.

Pesci – Vi annoierete con la routine quotidiana monotona. La vita è dura come single, soprattutto per voi che volete davvero sposarvi. I nati nella terza decade si sentiranno irrequieti e non sapranno cosa vogliono, ma desidereranno qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Non c’è niente di speciale in programma per la sera, quindi, l'Oroscopo consiglia di chiamare un vecchio amico con cui non parlate da anni. Potreste chattare online.