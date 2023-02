Sabato 4 e domenica 5 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, mentre Saturno risiederà sui gradi dell'Acquario. Mercurio, il Sole e Nettuno, invece, occuperanno lo spazio zodiacale dei Pesci, nel frattempo Giove e Venere stazioneranno nel domicilio dell'Ariete. Plutone, infine, protrarrà il moto in Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli e Urano ed il Nodo Nord permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Pesci, meno entusiasmante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: leggerezza. Un fine settimana meraviglioso dove i nati Ariete potranno, con ogni probabilità, barcamenarsi tra attività professionali, pratiche e ricreative sempre sfoggiando un sorriso splendente e, soprattutto, riprendendo le redini della loro armonia interiore.

2° posto Pesci: volitivi. Col pianeta rosso che perderà mordente e lo Stellium sui loro gradi, i nati Pesci in queste due giornate che chiuderanno la settimana si dimostreranno presumibilmente volenterosi e ambiziosi, specialmente i nati nella prima e seconda decade avranno bene in mente i traguardi da raggiungere.

3° posto Cancro: aprirsi al nuovo. L'effetto letargo, tipico del corredo astrologico nativo, sembrerà segnare il passo questo weekend, col segno Cardinale che avrà buone chance di volersi aprire al nuovo, magari sperimentando freschi luoghi da visitare oppure cimentandosi nella creazione di ricette mai provate sinora.

I mezzani

4° posto Acquario: bastone e carota. Gli ultimi scampoli del Grande Maestro nella loro orbita ai quali andrà a sommarsi la Luna avversa indurranno, c'è da scommetterci, i nati Acquario a cambiare il loro modo di comportarsi in base alla persona con la quale andranno a rapportarsi. Il rischio, però, sarà di andarci giù più pesante col metaforico bastone piuttosto che essere concilianti come si confà alla carota.

5° posto Capricorno: errori al vaglio. Dall'ora di pranzo di sabato in poi, il terzo segno di Terra potrebbe accorgersi di alcuni errori commessi nel recente passato e, come piacevole conseguenza, mettersi di buona lena per non ripeterli in futuro.

6° posto Leone: ancora un piccolo sforzo. Il satellite femminile sui loro gradi aizzerà da un lato il sestile Giove-Marte ma dall'altro lato renderà più ostico il transito di Saturno nel dirimpettaio Acquario, configurazioni astrali che sembreranno profumare di un ulteriore piccolo sforzo prima di uscire dall'impasse planetaria.

7° posto Sagittario: punto d'incontro. La parola chiave del ménage amoroso dei nati Sagittario in queste due giornate d'inizio marzo sarà, con buona probabilità, "armistizio", in quanto gli arcieri e il partner saranno chiamati vicendevolmente a trovare un punto d'incontro in coppia.

8° posto Vergine: consigli. Se da una parte il parterre astrale cercherà di indirizzare i nati Vergine sul sentiero giusto facendo giungere al loro cospetto degli utili consigli da persone care, dall'altra parte il segno Mobile potrebbe lasciarsi scivolare addosso tali suggerimenti e andare avanti di testa propria.

9° posto Gemelli: un tuffo nel passato. Complice la chiamata di un vecchio amico o la sistemazione degli scatoloni in mansarda, i nati Gemelli avranno ottime chance di trascorrere un weekend, specialmente domenica, immergendosi con la mente in alcuni ricordi del passato, sebbene l'alea sarà di fare i conti con un pizzico di nostalgia.

Ultime posizioni

10° posto Toro: passi falsi. Il fronte professionale e quello monetario rappresenteranno, c'è da scommetterci, il tallone d'Achille di casa Toro in questo tribolato weekend, in quanto sarà facile per i nativi lasciarsi abbindolare da qualche imbonitore e commettere un passo falso in tali ambiti.

11° posto Scorpione: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione, in particolar modo durante lo svolgimento di attività non troppo entusiasmanti, sarà probabilmente un esercizio complicato da attuare dai nati Scorpione nelle quarantotto ore in questione.

12° posto Bilancia: riordinare le idee. Tra confusione e nervosismo, in questo fine settimana invernale i nati Bilancia farebbero meglio a staccare la spina dal tran tran giornaliero e concedersi del tempo per loro stessi, così da riordinare le idee in tutta tranquillità.