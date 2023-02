L'Oroscopo della giornata di martedì 28 febbraio vede i Bilancia un po’ troppo orgogliosi, sia in amore che al lavoro, mentre Leone riuscirà a stare sul pezzo a livello sentimentale grazie alla Luna e Venere. Sagittario mostrerà maggior sincerità dal punto di vista romantico, mentre Pesci non sarà dello stesso avviso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 28 febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 28 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale luminosa anche in quest'ultima giornata di febbraio. Vi avvierete verso un mese di marzo interessante per i sentimenti, single oppure no, sfruttando al meglio la posizione di Venere.

In ambito lavorativo non avrete scuse per rimandare alcuni progetti, perché con questo cielo avrete buone possibilità di riuscita. Voto - 9️⃣

Toro: le relazioni intraprese da poco potrebbero rivelarsi più interessanti di quanto pensiate. Questo cielo sarà abbastanza favorevole da permettervi di dare maggior peso alla vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo non buttatevi in progetti rischiosi per il momento. Con Mercurio in quadratura, potreste commettere facilmente degli errori. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte vi aiuterà a riprendere energia, e gestire con maggior efficacia i vostri progetti professionali, grazie anche a Mercurio in trigono dal segno amico dell'Acquario.

In amore ve la caverete davvero bene grazie alla Luna nel segno e Venere in sestile. Single o no, i momenti da batticuore non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale non molto entusiasmante nell'ultimo periodo per i nati del segno. La gelosia potrebbe essere motivo di discussioni spesso infondate. Questo potrebbe incidere sull'intesa con la vostra fiamma.

In ambito lavorativo le mansioni da svolgere sono tante. Uno alla volta però, riuscirete ad andare avanti, cercate solo di non perdere la pazienza. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale soddisfacente in ambito amoroso per i nati del segno. Vi sentirete davvero bene con la persona che amate, creando un'atmosfera davvero romantica.

Anche voi single sarete in vena di nuove conoscenze e storie romantiche. Nel lavoro, anche se alcune soddisfazioni tarderanno ad arrivare, non dubitate delle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo altalenante in amore a causa di questa Luna storta. Secondo l'oroscopo potreste non tollerare certe frasi o atteggiamenti, se vivrete il rapporto come se foste sulle montagne russe. Sul fronte professionale la comunicazione con i colleghi sarà fondamentale, soprattutto nei lavori collettivi, affinché i vostri progetti possano andare avanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: mostrerete un atteggiamento un po’ troppo orgoglioso in questa giornata di martedì. Con il partner non ci sarà un'ottima intesa, complice il pianeta Venere in opposizione.

Sul fronte lavorativo invece ve la caverete abbastanza bene, mettendo insieme discreti risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: godrete di una relazione sentimentale abbastanza tranquilla secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Concluderete bene questo mese di febbraio, e godrete di momenti romantici e affiatati con il partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee da sviluppare, ma attenzione agli imprevisti che Mercurio potrebbe causarvi. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà in questa giornata. La sincerità con il partner sarà importante in questo periodo per cercare di non cadere in possibili discussioni. Sul fronte professionale Mercurio e Giove saranno favorevoli, ma attenzione a Marte opposto che potrebbe rallentarvi un po’.

Voto - 7️⃣

Capricorno: non preoccupatevi più di tanto di come andranno alcune cose sul fronte amoroso. Venere in quadratura renderà più complicato il rapporto con la persona che amate. Proprio per questo, concentratevi di più su cosa potete fare per rendere felice il partner. Sul fronte lavorativo porterete avanti i vostri progetti con un discreto impegno, ma con poco entusiasmo. Voto - 7️⃣

Acquario: la vita di coppia sarà in primo piano in questa ultima giornata di febbraio. La Luna e Venere renderanno più interessante il vostro rapporto. Anche voi cuori solitari sarete più in vena di condividere le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi permetterà di centrare buoni successi grazie al vostro impegno.

Voto - 9️⃣

Pesci: la vostra vena romantica non sarà così accentuata in questa giornata di martedì a causa della Luna in quadratura. Vi riprenderete in fretta, ciò nonostante in quest'ultima di febbraio, meglio non superare certi limiti. In ambito lavorativo, con i giusti metodi potrete mettere insieme buoni progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣