Le previsioni dell'oroscopo del 20 febbraio invitano i nati sotto il segno del Sagittario a osare di più. I Leone, invece, devono essere un po' più cauti in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata piuttosto impegnative. Siete un po' distratti, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere su quelle che sono le vostre priorità e dargli spazio.

11° Leone: secondo l'Oroscopo del 20 febbraio, i nati sotto questo segno devono imparare a tenere a freno i bollenti spiriti. Cercate di mantenere la calma e di non impelagarvi in situazioni troppo complicate.

10° Scorpione: giornata molto interessante per quanto riguarda il lavoro. Ci sono dei risvolti o delle novità in arrivo per voi, meglio tenere gli occhi ben aperti. In amore è tempo di fare qualche chiarimento.

9° Acquario: ogni lasciata è persa. Se volete ottenere davvero un obiettivo, allora la cosa migliore da fare è lottare per conseguirlo, senza badare troppo alle conseguenze e a quello che dicono le persone che vi circondano.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. I single potrebbero trovare l'anima gemella, ma, nell'attesa che questo accada, potrebbero divertirsi con qualche avventura.

7° Gemelli: l'oroscopo del giorno 20 febbraio vi invoglia ad essere più spigliati.

Per voi ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di mettervi in gioco.

6° Cancro: siete molto rigidi ed intransigenti su alcuni temi. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo intoppo, ma poi vedrete che le cose andranno gradualmente a migliorare.

5° Capricorno: siete persone molto responsabili, che amano prendersi cura di se stessi e delle persone a cui tengono particolarmente.

Non siate troppo precipitosi.

Oroscopo segni fortunati del 20 febbraio

4° in classifica Bilancia: la previdenza non è mai troppa in certi casi. Cercate di essere oggettivi sulle cose e non prendete decisioni in maniera troppo affrettata. L'Oroscopo del 20 febbraio vi invita ad agire.

3° Vergine: ci sono delle novità, ma dovete essere più scaltri e veloci degli altri, altrimenti c'è il rischio di incappare in qualche errore.

In amore dovete osare e mettervi in gioco.

2° Pesci: questo è un momento molto fortunato per quanto riguarda la sfera professionale. Allargate i vostri orizzonti e non abbiate paura di osare. Soprattutto nel lavoro ci sono delle novità.

1° Sagittario: siete al massimo della forma fisica e mentale. Finalmente siete in pace con voi stessi e con il mondo che vi circonda. Osate e non abbiate paura di ricevere qualche no.