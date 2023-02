Nella settimana dal 20 al 26 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Acquario (dove risiedono Saturno e Mercurio) al segno del Toro (dove sostano Urano e il Nodo Nord), mentre Plutone transiterà nell'orbita del Capricorno. Venere, infine, viaggerò dal domicilio dei Pesci (dove stazionano il Sole insieme a Nettuno) al segno dell'Ariete (dove transita Giove), nel frattempo Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Leone, meno benevolo per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: persuasivi. A parte una lieve flessione nelle giornate del 21 e 22 febbraio, dove sarà meglio evitare ogni sorta di esagerazione, gli arcieri avranno buone chance di trascorrere questa settimana di fine mese godendo di ottime doti persuasive. Qualità che si rivelerà una manna dal cielo soprattutto per le prime due decadi di casa Sagittario, le quali riusciranno con estrema semplicità a spingere qualsiasi interlocutore ad adattarsi al loro punto di vista.

2° posto Leone: organizzati. Alla stregua di una vedetta, i nati Leone parranno non lasciare nulla, o quasi, al caso nel settore pratico ma anche in quello lavorativo dalla giornata di martedì a quella di venerdì, periodo dove di riveleranno più organizzati che mai.

Lunedì, invece, saranno probabili malumori legati alla famiglia d'origine, mentre nel weekend lo stacanovismo sarà la dote regina dei felini.

3° posto Pesci: progetti di coppia. Dopo un lunedì pressoché routinario, con la Bianca Signora in seconda casa e la Luna nel segno, martedì e mercoledì si riveleranno probabilmente due giornate ottime per programmare i prossimi step di coppia in casa Pesci.

Dalla programmazione alla concretizzazione, invece, ci sarà spazio dal 23 febbraio in poi.

I mezzani

4° posto Ariete: ammissioni. Un errore commesso in passato, nella settimana in questione, avrà buone possibilità non soltanto di essere metabolizzato dal primo segno di Fuoco ma indurre quest'ultimo ad ammetterlo apertamente a qualche persona cara.

Esercizio liberatorio che permetterà ai nativi di voltare pagina in maniera definitiva.

5° posto Scorpione: far felici gli altri. Sia che si tratti di preparare il piatto preferito dei figli che di togliere dagli impicci un collega sostituendolo al lavoro, i nati Scorpione potrebbero, ancor di più sino a venerdì sera, essere propensi a far felici le altre persone con un gesto, una parola o qualsiasi cosa assolva allo scopo. Nel fine settimana, invece, sarà bene che il segno Fisso non cada nelle eventuali provocazioni proveniente dal ménage amoroso, settore dove sarà facile perdere la brocca.

6° posto Acquario: focus sulle responsabilità. La posizione di metà classifica del segno dell'Acquario, nella settimana dal 20 al 26 febbraio, è dovuta all'altalenarsi degli influssi astrali che da una parte indurranno il segno d'Aria ad assumersi le proprie responsabilità, specialmente in campo familiare, e dall'altra parte porteranno alla luce dei dettagli non troppo entusiasmanti.

I nativi, quindi, dovranno cercare di trovare il giusto bilanciamento tra i due lati della medaglia, ancora di più domenica quando a rendere il compito più gravoso ci penseranno gli ultimi scampoli del quadrato Urano-Saturno, rinvigorito dal satellite maschile nel quarto campo.

7° posto Toro: cercasi sostegni. Più la settimana entrerà nel vivo e maggiori saranno le chance per i nati Toro di accorgersi che avranno bisogno di sostegno morale e di aiuti pratici da persone esperte, in modo da poter portare a compimenti alcune attività pendenti. Fortunatamente nelle ultime due giornate tali supporti giungeranno numerosi e il segno di Terra non potrà che gioirne.

8° posto Capricorno: a piccoli passi.

Lunedì, giovedì e venerdì saranno giornate durante le quali, c'è da scommetterci, i nati Capricorno giungeranno a soluzioni alternative per contrattempi pratici. Negli altri giorni, invece, ci saranno grosse chance che il segno Cardinale debba gioco forza togliere il piede dall'acceleratore bandendo impazienza e ambizione, in quanto i risultati saranno ben al di sotto delle sue aspettative iniziali.

9° posto Cancro: pausa di riflessione. A seguito di una giornata inaugurale che sarà doveroso trascorrerla in maniera spensierata assieme alla cerchia amicale, da martedì in poi i nati Cancro potrebbero dover fare i conti con qualche ruggine in campo amoroso. Lo spostamento venusiano da un lato e la congiunzione Luna-Nettuno di martedì e mercoledì dall'altro, faranno sì che molti nativi risultino oltremodo sfuggenti in coppia o, nei casi limite, chiederanno al partner una pausa di riflessione.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: l'ago nel pagliaio. Anziché concentrarsi su ciò di meraviglioso che la vita gli starà regalando, i nati Vergine parranno volgere lo sguardo altrove, scorgendo le note stonate che li circonderanno. Ciò, com'è facile intuire, non potrà che abbassare considerevolmente sia il tono umorale che la fiducia nelle loro possibilità.

11° posto Gemelli: attese snervanti. La settimana in questione, specialmente le giornate centrali, sembreranno profumare di attese infinite nonché snervanti in casa Gemelli, coi nativi che cercheranno in ogni modo di impiegare il tempo libero con attività rigeneranti, sebbene si accorgeranno che le stesse non avranno il solito potere ristoratore.

12° posto Bilancia: check-point. Sette giorni da prendere con le pinze per i nati Bilancia sia sul settore sentimentale che su quello economico, soprattutto dal pomeriggio di martedì a seguire, in quanto sarà probabile che alcune spese improvvise e alcune ruggini in coppia bussino insistentemente alla loro porta. A fronte di ciò, sarà bene che i nativi decidano coscienziosamente di fermarsi un attimo a riflettere su come agire al meglio cercando, al contempo, di mantenere armonioso ogni rapporto relazionale in essere.