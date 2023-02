L'Oroscopo della giornata di giovedì 16 febbraio prevede forti legami d'amore per il Capricorno, che potranno contare sulla buona posizione della Luna e di Venere, mentre il Sole rafforzerà l'eros dei nativi Acquario. Cancro potrebbe ottenere piccole soddisfazioni in più al lavoro, mentre le relazioni sociali saranno al centro di tutto per i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 16 febbraio.

Previsioni oroscopo giovedì 16 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: non sarà un giovedì ideale per quanto riguarda i sentimenti a causa della cattiva posizione della Luna.

Single oppure no, dovrete mostrare più cautela nei vostri rapporti personali, dimostrando rispetto per le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro punterete più in alto ora che Mercurio, Marte e Giove sono dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Toro: arriveranno momenti migliori in amore secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, ora che la Luna sarà dalla vostra parte. Single oppure no, ci saranno momenti decisamente più stuzzicanti, che dovrete cogliere al volo. In ambito lavorativo dovrete fare più attenzione ai vostri progetti e alle scelte che deciderete di prendere. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna non sarà più negativa, ciò nonostante, con Venere ancora in quadratura dal segno dei Pesci, non brillerete in amore.

I gesti romantici a volte non sono sufficienti per costruire un rapporto che funzioni davvero. Per quanto riguarda il lavoro le mansioni da svolgere non vi mancheranno, anche se dovrete fare attenzione a come spendete i vostri soldi in questo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna contraria in questa giornata di giovedì.

Questa parte centrale della settimana si rivelerà sottotono per voi in amore, ma questo non vorrà dire che la vostra storia d'amore è in crisi. Sarà importante però non fare una tragedia per ogni cosa. In ambito professionale riuscirete a svolgere in maniera più spedita i vostri progetti, ma non dovrete essere comunque frettolosi, o rischierete di perdervi importanti dettagli.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato tranquilla in questa giornata di giovedì. Le stelle non saranno particolarmente influenti, ragion per cui toccherà a voi cercare di costruire un rapporto sano con la vostra fiamma. Nel lavoro affronterete questo periodo con disinvoltura, ma non è detto che riusciate a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: nonostante qualche spiacevole imprevisto, sul fronte professionale riuscirete comunque a dire la vostra in questa giornata di giovedì. In amore la Luna vi aiuterà ad essere più maturi, ciò nonostante vedrete la vostra relazione con estremo realismo al momento. Questo non vuol dire che pioverà per sempre per voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in quadratura renderà più complicata del previsto questa giornata, almeno dal punto di vista sentimentale.

Single oppure no, moderate bene le parole da dire alla persona che amate, o rischierete soltanto di ferire i suoi sentimenti. Sul fronte lavorativo godrete di buone stelle come Mercurio e Marte per metterci idee e energie nei vostri progetti, ma attenzione a Giove opposto e alla sua sfortuna. Voto - 7️⃣

Scorpione: non potrete chiedere di meglio in amore in questa giornata secondo l'oroscopo. L'astro argenteo e il pianeta dell'amore vi daranno tutto ciò che di cui avrete bisogno per godere al meglio della vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single le relazioni sociali saranno al centro dei vostri pensieri. Nel lavoro state rallentando un po’ a causa di Mercurio.

Fare il punto della situazione per cercare di prendere la strada migliore potrebbe esservi d'aiuto. Voto - 8️⃣

Sagittario: essere dei veri e propri romanticoni non funziona con la vostra anima gemella. Questo cielo vedrà Venere in cattivo aspetto, dunque dovrete curare la vostra relazione di coppia al meglio, e non solo dal punto in termini di passione. Nel lavoro Mercurio e Giove porteranno ottimismo e voglia di fare, ma non dovrete mettervi all'opera su più mansioni contemporaneamente. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di giovedì grazie alla Luna e Venere. Single oppure no, godrete di emozioni pure, che vi permetteranno di sentirvi un tutt'uno con la persona che amate.

In ambito lavorativo saprete esprimere in modo piuttosto convincente le vostre idee, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Acquario: ottimo cielo per voi in questa giornata di giovedì. Il Sole in sestile rafforzerà il vostro eros, e vi piacerà poter vivere momenti davvero appaganti e pieni di passione con la persona che amate. In ambito lavorativo questo cielo sembra quasi che guardi solo voi. Potrete dunque ambire al meglio in questa giornata. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale in risalita secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. La Luna tornerà ad agire a vostro favore e, single oppure no, riuscirete a stabilire una discreta intesa con la persona che amate. In ambito lavorativo potrebbero arrivare buone notizie. Occhi e orecchie aperte. Voto - 8️⃣