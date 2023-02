Secondo l'oroscopo del 22 febbraio i Pesci devono essere molto intraprendenti. I Gemelli, invece, sono un po' fuori fase, pertanto occupano l'ultima posizione. In nati del segno, però, non devono arrendersi, visto che avranno tempo per recuperare risalire. Di seguito la classifica completa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: siete in balia delle emozioni. In questo periodo state vivendo degli alti e bassi, pertanto potreste essere un po' turbati. Cercate di credere un po' di più in voi stessi.

11° Ariete: le stelle vi invitano a essere determinati.

Le previsioni dell'Oroscopo del 22 febbraio denotano un certo interesse per le cose impossibili. A lungo andare, però, potreste stancarvi.

10° Bilancia: giornata molto impegnativa per i nati sotto questo segno. Ci sono delle cose da mettere a posto e delle faccende in sospeso da risolvere. Cercate di essere più decisi.

9° Vergine: le stelle vi invitano a essere più risoluti. Spesso tendete a rimuginare un po' troppo su alcune scelte fatte e questo potrebbe rendervi particolarmente inquieti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: secondo l'oroscopo del 22 febbraio i nati sotto questo segno sono pronti a fare scintille in amore. Siete un po' troppo suscettibili, quindi prestate attenzione.

7° Leone: buon momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci dei piccoli contraccolpi. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni troppo frettolose.

6° Cancro: le stelle vi invitano a essere cauti. Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, cercate di risolvere le faccende in sospeso con calma e diplomazia.

5° Capricorno: in ambito sentimentale siete tranquilli. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, l'importante è prendere delle decisioni quanto prima, allo scopo di evitare di farvi trovare impreparati.

Oroscopo segni fortunati del 22 febbraio

4° in classifica, Toro: le stelle sono favorevoli, ma dovete essere più risoluti.

Non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco. Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete essere più decisi.

3° Sagittario: buon momento dal punto di vista finanziario. Non è escluso che in questo periodo possa esserci l'ingresso inaspettato di denaro. Cercate di approfittarne e di non sperperarne troppo.

2° Acquario: spese impreviste? Nessun problema. In questo periodo le cose vanno piuttosto bene dal punto di vista professionale. Giornata interessante e piena di entusiasmo.

1° Pesci: l'oroscopo del 22 febbraio vi invita a essere un po' più intraprendenti. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi, sia dal punto di vista professionale che sentimentale: non arrendetevi.