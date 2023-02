Mercoledì 22 febbraio sul piano astrale la Luna, Venere e Giove transiteranno nel segno dell'Ariete, mentre il Sole e Nettuno stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Mercurio e Saturno, invece, protrarranno il moto in Acquario, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Marte, infine, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli come il Nodo Nord insieme a Urano rimarranno nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo invece per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: momento da sogno. Giornata da incorniciare per il primo segno, che potrebbe ritrovarsi a vivere un mercoledì dove sarà parecchio semplice mettere a segno alcuni ottimi risultati in campo economico e professionale.

Ottima sarà pure la passionalità in coppia per i nati nella terza decade.

2° posto Leone: punti fermi. Effemeridi eccellenti per rimettere in discussione dei vecchi punti fermi esistenziali e cercarne di nuovi più adatti al periodo attuale, cambiamento che sarà presumibilmente accettato di buon grado dai felini, i quali inizieranno ad avvertire come l'atmosfera astrale pian piano si stia facendo più conciliante.

3° posto Scorpione: maggiore distensione. Le rughe cerebrali e i malmostosi pensieri che si sono rincorsi all'interno delle stesse saranno probabilmente un lontano ricordo per i nati Scorpione questo mercoledì, col segno Fisso che si metterà di buzzo buono per evitare di vedere il marcio ovunque.

I mezzani

4° posto Pesci: affabili. Eventuali ruggini pregresse nel ménage amoroso di casa Pesci parranno sciogliersi come neve al sole in questa giornata, grazie soprattutto al probabile mood affabile che il dodicesimo segno zodiacale attuerà col partner.

5° posto Sagittario: dritti al punto. Sia che si tratti di compiere un'azione concreta che di mettere sul piatto la loro opinione su un argomento scottante, gli arcieri nella giornata in questione avranno buone chance di andare senza remore dritti al nocciolo della faccenda.

6° posto Acquario: piccole scoperte. Qualcosa che è sempre stata sotto gli occhi dei nati Acquario ma mai palese agli occhi degli stessi potrebbe, nel corso del 22 febbraio, trasformarsi in una piccola ma gratificante scoperta per il quarto segno Fisso.

7° posto Cancro: buoni propositi. Le prime due decadi di casa Cancro, durante questa giornata invernale, saranno presumibilmente indotti dal parterre astrale a iniziare a meditare di perseguire qualche buon proposito di natura alimentare o legato al benessere psichico.

8° posto Gemelli: vecchie dinamiche. Mercoledì durante il quale al cospetto dei nati Gemelli potrebbero ripresentarsi degli eventi ciclici che necessiteranno di essere affrontati, rispetto al passato, con un piglio più morbido e possibilista.

9° posto Toro: permalosi. Caratterialmente più vulnerabili del solito, il rischio che avranno buone chance di correre i nati Toro questo mercoledì sarà di risultare esageratamente permalosi, in particolar modo nella cerchia amicale dove a ogni presunta insinuazione reagiranno a muso duro.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: focus familiare. Il neo di casa Bilancia in questo mercoledì sarà rappresentato probabilmente da alcune faccende insolute legate a stretto giro alla famiglia.

I nati del segno dovranno gioco forza occuparsi di qualche parente, sapendo di non poter risolvere tutto in giornata.

11° posto Capricorno: comunicazione flop. A venir presumibilmente meno in questa giornata di febbraio per i nati Capricorno sarà la fluidità dialettica e, di conseguenza, la facilità nell'esprimere con chiarezza il proprio punto di vista agli altri.

12° posto Vergine: dubbiosi. A causa di alcune beghe lavorative che non accennano a dipanarsi, i nati Vergine nelle ventiquattro ore in questione potrebbero risultare più dubbiosi del solito in tal senso, non sapendo che imboccare nuovi sentieri o continuare sulla strada intrapresa.