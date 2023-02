Novità in amore per i nati sotto il segno del Leone secondo l'oroscopo del mese di marzo 2023. I Pesci, invece, devono smettere di farsi troppe domande.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: questo mese sarà piuttosto impegnativo per voi dal punto di vista professionale. Ci sono dei sacrifici da fare, ma anche delle belle soddisfazioni da raccogliere.

11° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del mese di marzo 2023 vi invitano ad avere pazienza. Vedrete che poco alla volta i nodi verranno al pettine e avrete la possibilità di mettere a posto tutte le faccende in sospeso.

10° Pesci: in amore è tempo di smettere di farsi delle domande. Cominciate a osare e a seguire un po' di più il vostro istinto. Dal punto di vista finanziario, invece, è necessario fare delle valutazioni.

9° Acquario: siete molto entusiasti in questo periodo. Ci sono delle belle novità in arrivo, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Non siate troppo severi con voi stessi, tutti possono commettere degli errori.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: a volte è importante saper ingoiare qualche rospo per andare avanti. Se avete commesso degli errori non preoccupatevi, la cosa importante è saper recuperare e non cadere nuovamente negli sbagli.

7° Ariete: le stelle vi invitano ad essere un po' più cauti.

Spesso vi comportate in maniera troppo precipitosa e frettolosa e questo potrebbe farvi commettere degli errori grossolani. Seguite il vostro stile senza paura.

6° Cancro: l'oroscopo del mese di marzo 2023 preannuncia delle settimane intense e produttive sul lavoro. In amore, invece, dovete essere un po' più attenti ai bisogni del partner.

5° Capricorno: ci sono delle novità in arrivo, ma forse è il caso di riflettere attentamente prima di prendere una decisione importante. Nel lavoro ricordate che i sacrifici vi saranno ricompensati.

Oroscopo primi quattro segni del mese di marzo

4° in classifica Leone: occhio per occhio e il mondo diventa cieco. Cercate di essere meno vendicativi e vedrete che starete meglio.

Giornate interessanti per quanto riguarda l'amore.

3° Vergine: siete favoriti nel lavoro. In amore, invece, potrebbe esserci qualche piccolo contraccolpo. Non abbiate paura di sbagliare e seguire sempre il vostro cuore e la vostra mente.

2° Scorpione: fino a quando non avrete ottenuto quello che desiderate, non fermatevi. Le stelle rivelano che bisogna scavare un po' più a fondo per arrivare al nocciolo di certe questioni.

1° Sagittario: le prossime giornate si preannunciano piene di cose da fare, ma voi siete contenti così. L'oroscopo del mese di marzo vi esorta a essere sicuri di voi e a continuare a lottare per i vostri sogni.