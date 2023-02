Secondo l'oroscopo del 23 febbraio 2023, sarà una giornata focosa per molti nati dell’Ariete e romantica per le persone nate sotto il segno del Toro. Per i nati in Cancro ancora alle prese con un problema persistente, è arrivato il momento di guardarlo da un’altra prospettiva. Inoltre, le stelle raccomandano al segno del Capricorno di non mischiare mai la vita lavorativa con quella personale. Per sapere le altre novità consultate le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì 23 febbraio, per l’ambito amoroso e sentimentale.

L'oroscopo del giorno 23 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – È una giornata decisamente focosa soprattutto a livello amoroso. Vi sentite sicuri di voi e appassionati e la vostra energia è molto contagiosa. Che voi siate single o impegnati sentimentalmente, attirerete l’attenzione da tutte le parti. Sfruttate al meglio questa opportunità per esprimere i vostri sentimenti e lasciare che il vostro cuore vi guidi. Potreste sentire un forte feeling con qualcuno che avete appena incontrato o con un ex.

Toro – L’amore è nell’aria. Vi sentite romantici e pronti a portare la vostra relazione al livello successivo. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che fa breccia nel vostro cuore. Non abbiate paura e lasciatevi andare all’amore, cedete alla passione senza se e né ma.

Se avete una relazione amorosa, sfruttate questa energia planetaria per rafforzare il legame con il vostro partner e creare nuovi ricordi insieme.

Gemelli – La vostra vita amorosa sta prendendo una grande svolta. Vi sentite avventurosi e pronti a esplorare nuove possibilità nei vostri rapporti. Che voi siate single o sentimentalmente impegnati, sarete al centro dell’attenzione.

Sfruttate questa occasione per provare qualcosa di nuovo ed eccitante. Potreste anche sentire una forte connessione con qualcuno che condivide i vostri hobby.

Previsioni astrologiche per l'amore, giorno 23 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – È il momento di guardare da un’altra prospettiva quel problema persistente. Qualcosa di nuovo sta bussando alla vostra porta, offrendovi un’incredibile opportunità di agire.

Con la vostra solita natura sincera, cercate di affrontare la questione con cura, in modo da non ferire involontariamente il vostro partner. La vostra onestà è fondamentale, ma è anche importante esprimerla in un modo che faccia sentire il vostro partner amato piuttosto che criticato.

Leone – Prendete l’iniziativa e avviate una nuova ed entusiasmante relazione d’amore; l’universo fa il tifo per voi perché facciate il grande passo e iniziate una conversazione con quella persona speciale. È possibile che non abbia idea di cosa pensate di lei o lui, quindi spetta a voi fare la prima mossa. Non sprecate questa possibilità, invece, godetevi l’eccitazione di agire e scoprire cosa succede dopo.

Vergine – Il cambiamento è all’orizzonte, quindi, preparatevi.

State per entrare nei posti oscuri della vostra relazione e potrebbe non essere allettante. Non lasciate che vi fermi, però. Perché da qualche parte sotto quel sudiciume c’è una miniera d’oro che aspetta solo di essere scoperta e apprezzata. Sebbene possa essere incrostata di sporcizia, con un certo sforzo può essere pulita e riportata al suo splendore.

L'amore secondo l'oroscopo di giovedì 23 febbraio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa energia planetaria potrebbe mettere in discussione le vostre prospettive romantiche, ma non c’è motivo di allarmarsi. Siete una persona attraente e di talento. State ancora provando un po’ di disagio. Se vi sentite nervosi per l’appuntamento serale, cercate di tenerlo sotto controllo.

Vestitevi bene e divertitevi. Mettete la vostra fede nell’amore e supererete tutto questo.

Scorpione – Aspettatevi un ottovolante di emozioni questo periodo. La vostra mente è in fermento con un’idea incredibile che ha il potere di incendiare il vostro mondo, ma sfortunatamente il vostro partner non sembra condividere la vostra passione. Non lasciatevi abbattere dalla sua mancanza di entusiasmo. Potreste sentirvi un po’ nervosi e pronti a scatenare una raffica di critiche, ma fate un respiro profondo e andate avanti per la vostra strada.

Sagittario – Nel corso della giornata potreste ritrovarvi al centro di una discussione fastidiosa con il vostro partner ma non lasciatevi abbattere. Invece, concedetevi un po’ di tempo da soli e riflettete sui vostri bisogni.

Cercate, però, di rimanere in contatto con la persona amata perché la comunicazione è la chiave per far volare le scintille. Non lasciate che nessun ostacolo sulla strada vi scoraggi dal raggiungere la massima felicità nella vostra vita amorosa.

La giornata di giovedì 23 febbraio secondo l'oroscopo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Mantenete separate la vostra vita lavorativa e quella personale. Per un solo giorno, promettete a voi stessi di attenersi a questa regola. Quando siete con i vostri cari, evitate le chiacchiere d’ufficio. Non lasciate che il lavoro prenda il sopravvento sui vostri momenti preziosi. Concentratevi sulla creazione di ricordi che dureranno per tutta la vita. Abbiate fiducia, vi farà sentire un supereroe.

Quindi, uscite e conquistate la giornata con i vostri cari al vostro fianco.

Acquario – L'Oroscopo dell’amore vuole che voi vi prepariate ad accendere la vostra vita amorosa con il vostro partner, mentre entrambi vi godete la reciproca compagnia. La pura beatitudine di trascorrere del tempo insieme vi darà un'elettrizzante sensazione di gioia. Inoltre, non sottovalutate le decisioni pratiche che prendete insieme. Queste decisioni potrebbero essere la chiave per rafforzare ancora di più il vostro rapporto di coppia. Non aspettate e cogliete l’attimo.

Pesci – La vostra dolce metà è lì per darvi la sicurezza che desiderate. Lasciate che il vostro partner abbracci anche le vostre preoccupazioni, insieme potete dissolvere qualsiasi tipo di problema. Se non affrontate quelle fastidiose paure, il vostro rapporto di coppia rischia di finire. Con il supporto della persona amata, vi aspetta una corsa selvaggia ed elettrizzante.