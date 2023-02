L'oroscopo del 23 febbraio è ricco di eventi. Sono le previsioni astrologiche a svelare l'andamento della giornata. Viene dato particolarmente peso alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno in sintonia con il prossimo, mentre altri tenderanno a prendere le distanze.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 febbraio.

Previsioni astrologiche e voti del 23 febbraio

Ariete: il rapporto di coppia andrà a gonfie vele. Finalmente, sarete sicuri delle scelte prese in precedenza. Inoltre, potrete essere fieri del lavoro intrapreso.

Avrete ancora della strada da fare, ma le sorprese positive non mancheranno. Potrebbe essere il momento giusto per provare a recuperare vecchi rapporti. Voto 8.

Toro: tenderete a cambiare argomento molto facilmente. Ci saranno dei testi che non vorrete toccare. Preferirete parlare del più e del meno, in modo da non dover entrare troppo nei dettagli. La curiosità delle persone potrebbe infastidirvi, anche quella del partner o degli amici più cari. Voto 5.5.

Gemelli: questa giornata non sarà troppo movimentata. Dovrete prendere delle decisioni, ma non saranno impegnative. Inoltre, potrete attendere prima della scelta finale. Il partner si dimostrerà un po' scostante, ma gli amici saranno pronti ad accogliere i vostri scopi.

La famiglia non prenderà posizioni nette. Voto 6.

Cancro: la realtà non vi spaventerà più. Al contrario, sarete pronti ad accettare qualsiasi sfida. Vi piacerà uscire dalla vostra zona di comfort. Questo potrebbe consentirvi di compiere molti passi avanti, soprattutto dal punto di vista lavorativo e sentimentale. La famiglia ne sarà contenta.

Voto 10.

Leone: preferirete le cose semplici. Metterete al centro i rapporti con le altre persone. Vi prenderete cura degli amici e del partner. Sarete sempre disponibili per un consiglio. In alcune circostanze, però, potreste apparire un po' troppo diretti. Non tutti saranno in grado di comprendervi.

Voto 7.5.

Vergine: non vi sentirete al centro della scena. Questo potrebbe spingervi a porvi delle domande. Non vi piacerà l'idea che gli altri vi ignorino. I vostri tentativi di richiamare l'attenzione potrebbero apparire un po' eccessive. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere più naturali. Voto 5.

Bilancia: non vi sareste mai aspettati una reazione così positiva da parte della persona amata. Questa giornata sarà davvero luminosa. Avrete tanti progetti da portare a termini e ognuno di loro si rivelerà un vero successo. Ci sarà anche un po' di tempo libero per gli hobby. Voto 9.

Scorpione: le mansioni lavorative saranno numerose. Cercherete di dare il massimo, ma non sarà facile portare tutto a termine.

Potrebbero esserci degli imprevisti particolari. Sarà importante fare affidamento sulle capacità acquisite nel tempo. Senza la componente ansiosa, le cose andranno per il meglio. Voto 6.5.

Sagittario: non potrete fare a meno della compagnia del partner. Vi piacerà dedicarvi insieme a nuovi progetti. Alcuni di essi non saranno concretamente realizzabili, ma non vi importerà. La persona amata potrebbe proporvi delle idee inaspettate. Prima di rifiutare, sarà importante analizzarle nel dettaglio. Voto 7.

Capricorno: la vostra ambizione porterà a risultati concreti. Riuscirete ad adottare un atteggiamento equilibrato, in grado di rendere felici tutte le persone della vostra vita.

Userete le parole nel modo giusto, senza ferire i sentimenti dei vostri cari. Le decisioni prese si riveleranno vincenti. Voto 9.5.

Acquario: questa giornata sarà caratterizzata da tante tensioni. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non riuscirete a ridurre l'impatto che le difficoltà avranno sul vostro stato emotivo. Dovrete provare ad adeguarvi alle diverse situazioni. In ambito sentimentale, non farete molti progressi. Voto 4.5.

Pesci: il vostro ottimismo vi consentirà di non concentrarvi sui pensieri negativi. Preferirete dare una svolta a questa giornata con emozioni intense e stimolanti. Sarete molto dolci con il prossimo. La vostra gentilezza non passerà inosservata, soprattutto durante l'orario lavorativo. Voto 8.5.