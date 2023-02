L'Oroscopo della giornata di mercoledì 8 febbraio prevede i nativi Toro piuttosto amorevoli con le persone che ama, mentre Capricorno avrà una grande devozione in ambito professionale. Leone cercherà di essere più perspicace, mentre le occasioni d'incontro saranno favorevoli per i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 febbraio.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì discreto per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Questo cielo sarà abbastanza sereno per provare a vivere buone emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo non sempre potreste avere le idee chiare sui vostri progetti, meglio riflettere un po’ di più sul da farsi. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Sarete particolarmente amorevoli con la vostra fiamma, godendo di un rapporto davvero affiatato. In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi permetterà di essere chiari, precisi e puntuali con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: la prima parte di questa settimana non vi sta dando granché. La Luna e Venere non vi sorridono, ragion per cui bisognerà correre ai ripari e cercare di dare svolta positiva alla vostra vita sentimentale. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti.

Otterrete buoni risultati, ma ultimamente le spese da affrontare sono tante. Sappiate gestire la situazione. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale ben allineata sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Sarete adorabili con la persona che amate, cercando contemporaneamente di rendere migliore i rapporti sociali e sentimentali.

In ambito lavorativo sarete più attivi e rapidi con le vostre mansioni, nel tentativo di recuperare terreno e rispettare la tabella di marcia. Voto - 8️⃣

Leone: sarete più perspicaci in ambito lavorativo, cercando di non deludere le aspettative verso colleghi e superiori considerata la posizione che coprire. In amore non sarete dei veri e propri latin lover, ciò nonostante potrete contare su una storia d'amore abbastanza stabile e soddisfacente.

Se siete single sarà più importante per voi prima esplorare i pro e i contro della vostra potenziale relazione. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna sarà ancora nel vostro segno zodiacale, ma in amore vi sentirete un pesce fuor d'acqua. Difficilmente arriveranno momenti romantici, ciò nonostante potrete provare a risolvere gli attuali problemi del vostro rapporto. Sul fronte lavorativo Mercurio vi permetterà di organizzare bene questo mercoledì, ma con Marte in quadratura potreste arrivare a fine giornata distrutti. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno un cielo difficile per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà un'atmosfera tesa, rigida, che potrebbe infrangersi velocemente.

Per quanto riguarda il lavoro meglio non prendersi troppi rischi al momento, perché con Mercurio in quadratura potreste fare delle scelte rischiose che non riuscirete a portare a bordo. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in buon aspetto, soprattutto per voi single le occasioni d'incontro non mancheranno, e potreste rimanerne impressionati. Se invece siete già impegnati saprete giocare bene le vostre carte per rendere piacevole il vostro rapporto. In ambito professionale immergersi in un nuovo progetto potrebbe rivelarsi stimolante, ma attenzione a non correre troppi rischi per il momento. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì poco efficace sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Faticherete molto a essere dolci con la vostra fiamma, e il rischio potrebbe essere quello di allontanarvi troppo dalla persona che amate. Nel lavoro potrete contare su Giove e Saturno in trigono, ma con Marte in opposizione meglio non dedicarsi a troppe mansioni contemporaneamente. Voto - 6️⃣

Capricorno: avrete una grande devozione in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Avrete buoni propositi e tanta voglia di fare. Con queste premesse riuscirete a raggiungere il successo che meritate. In amore la Luna e Venere saranno favorevoli, e riuscirete a vivere un rapporto più che soddisfacente. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo del giorno.

Non sarete dei grandi romanticoni, ciò nonostante farete del vostro meglio per cercare di vivere un rapporto stabile. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, grazie a stelle come Marte, Saturno e Giove in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Pesci: non avrete tanta energia e fiducia sul fronte sentimentale, colpa della Luna in opposizione che smorzerà il vostro entusiasmo. Single oppure no, non avrete una gran voglia di condividere emozioni e sentimenti. In ambito professionale porterete avanti i vostri progetti, ma non con la vostra solita grinta. Voto - 7️⃣