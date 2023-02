L'oroscopo di lunedì 20 febbraio 2023 vede il segno dello Scorpione in basso, mentre ci sarà una rimonta per i nati in Acquario. L'Ariete rimarrà in testa alla classifica.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Acquario ottimo

1° Acquario: l'amore sarà fonte di felicità per il vostro segno, e con le amicizie avrete a portata di mano una serata densa di divertimento che sicuramente non dimenticherete molto facilmente. Secondo l'oroscopo la famiglia sarà portatrice di sorprese inaspettate.

2° Cancro: avrete una bella novità dalle amicizie più strette, quelle che vi sono state accanto e che adesso voi avrete l'opportunità di ricambiare ampiamente.

Le emozioni positive la faranno da padrone in questa giornata anche grazie a qualche incontro interessante.

3° Ariete: non ci saranno ostacoli di sorta nella vostra relazione, ancora di più se la state vivendo con l'intenzione di farla evolvere in modo positivo. Secondo l'oroscopo questa sarà una giornata adatta a fare programmi per il futuro con la persona amata.

4° Gemelli: i momenti indimenticabili che avrete in questa giornata potrebbero dare l'avvio a un periodo di forte evoluzione personale. Secondo quanto riportato dall'oroscopo il lavoro potrebbe essere ornato della vostra forte creatività, in questo momento.

Leone emozionato

5° Leone: vivrete delle belle emozioni con il partner, magari in un contesto che vi vedrà non soltanto da soli, ma anche molto partecipi dal punto di vista quotidiano.

Avrete anche un progetto che se curato vi potrà dare delle soddisfazioni di stampo economico.

6° Toro: avrete delle grandi ricompense per il vostro operato, che però in parte dovranno essere impiegate altrove. Sicuramente ciò non vi turberà, anzi, avrete a disposizione molte risorse per poter dare il meglio di voi stessi anche in questa giornata.

7° Vergine: assisterete a un rialzo del dialogo sia all'interno del contesto amoroso che in quello che concerne il lavoro e gli affari. Avrete anche dell'umore basso ma che con un po' di sforzo da parte vostra potrebbe rialzarsi in men che non si dica.

8° Sagittario: ci saranno i presupposti per alcuni occasioni lavorative che non potrete rifiutare, ma nel frattempo avrete qualche piccolo problema che sarà doveroso risolvere quanto prima.

Riflettete prima di prendere una scelta attinente alla sfera dei sentimenti.

Bilancia in basso in amore

9° Pesci: avrete un po' di pessimismo da sconfiggere, ma nel frattempo gli impegni potrebbero assorbire molte delle vostre energie e non permettervi di fare tante cose nella stessa giornata. Secondo l'oroscopo ci saranno delle piccole divergenze in famiglia da risolvere quanto prima.

10° Bilancia: piccole divergenze in amore. Il partner al momento potrebbe essere alquanto distante, e il vostro smarrimento di certo non vi aiuterà a ridare autostima alla vostra persona. Il lavoro vi darà molta distrazione ma soprattutto qualche soddisfazione dal punto di vista pecuniario.

11° Capricorno: fate attenzione alle incomprensioni con il partner, perché ora come ora potrebbero allontanarvi l'uno dall'altro.

Dovreste essere più sinceri con voi stessi, in questo momento, per comprendere bene cosa vorreste fare della vostra vita, soprattutto della sfera privata.

12° Scorpione: avrete decisamente un periodo negativo che comunque potrebbe essere attutito da qualche chiacchierata di sfogo con una amicizia che vi sappia ascoltare e non giudicare. La famiglia potrebbe essere una ancora di salvezza in tal senso.