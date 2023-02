L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 febbraio 2023. Questo lunedì assisteremo all'ingresso del pianeta Venere in Ariete: molti nativi vivranno un momento di forza e decisione, sapranno dire ciò che pensano e affrontare ciò che necessita di azione. Ottimo periodo anche per i nativi della Vergine: i nati in questo bel segno di Terra sapranno esprimersi in modo diretto, quasi brutale (ma vincente): alcuni poi potrebbero esagerare un po’ con il divertimento o i piccoli vizi, ma ci può stare perché la vita è bella e va sempre vissuta al meglio.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 20 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti: focus sui segni appartenenti alla prima sestina zodiacale dall'Ariete sino a quello della Vergine.

Previsioni zodiacali del 20 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Una benefica Venere, questo lunedì in entrata nel segno, renderà sempre più solida la vostra relazione amorosa. Così sicuramente in tanti potrete concedervi dei momenti di forte intimità con il partner. Vivrete una spirale di benessere e di tenerezza. Se single, con la Luna ben disposta ad aiutarvi ad ampliare la rete delle vostre conoscenze, sarete portati a guardare un po' oltre il perimetro delle vostre solite compagnie.

Qualcuno poi potrebbe attirare la vostra attenzione e sarà sicuramente una persona molto particolare. Nel lavoro, vi sentirete al massimo delle energie. Non sorprendetevi se tutti i colleghi vi cercheranno: è perché sentiranno il bisogno di sentire anche la vostra opinione.

Toro: ★★★. Le stelle questo lunedì formeranno un aspetto negativo, coinvolgendo direttamente in contrapposizione il vostro segno.

Tale configurazione favorirà più di qualche momentaneo nervosismo con alti e bassi a fare da grancassa a tono e umore. Qualche scaramuccia senz'altro si potrebbe verificare con la vostra metà. Sentirete il bisogno di eliminare il vecchio in casa per far entrare il nuovo: vi prenderà un’ansia di rinnovamento e di rinascita che toccherà un po’ tutti gli ambiti.

Un cielo grigio in generale potrebbe complicare alcune cose, rendendo difficile mantenere la calma nelle situazioni delicate. Ci saranno colleghi invidiosi delle vostre competenze: inutile perdere tempo a discutere con loro, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e dimostrare a tutti il vostro reale valore.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 20 febbraio mette in evidenza una giornata poco felice in diversi ambiti. Con la Luna abbastanza antipatica sarà normale che la relazione possa essere interessata da momenti di vera agitazione. Non avete ancora grande dimestichezza col mondo delle vostre emozioni, per questo il partner potrebbe sentirsi insoddisfatto dalla qualità della vita di coppia.

L'opposizione della Luna vi farà sentire irresistibilmente attratti da alcune situazioni pericolose. Dal punto di vista sentimentale, questo non sarà un periodo tranquillo ma, anzi, piuttosto turbolento: valutate molto bene il da farsi e poi agite di conseguenza. Nel lavoro, sarete nervosi e tesi a causa di alcune situazioni capaci di tirare fuori il peggio di voi.

Oroscopo e stelle del 20 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. L'amore non è razionale e questo si sa, quello che però scoprirete presto è che sa essere anche molto birichino. Aspettatevi parecchie sorprese nell'ambito della vostra relazione, naturalmente sorprese positive si intende! Qualcosa di molto interessante attirerà la vostra attenzione, perché Venere in aspetto armonico darà modo al vostro senso estetico di essere particolarmente appagato da ciò che vedrà riflesso nello specchio.

Fatevi un bel regalo per gratificarvi, ogni tanto fa bene all'anima e al cuore. La Luna vi esorta a portare avanti i vostri sogni e le vostre aspirazioni più elevate nel lavoro: siete molto ambiziosi ed è giusto che coltiviate ciò che è davvero importante per voi.

Leone: ★★★★. Questo inizio settimana porterà una bella ventata di freschezza con tanta voglia di buttare positivamente all’aria ciò che non va più bene: pronti a rivoluzionare il vostro presente? Potreste programmare insieme al partner un viaggio, la possibilità di un acquisto di un nuovo elettrodomestico o la ristrutturazione di qualcosa che si trova nella vostra casa. Avrete però bisogno di una maggiore libertà di azione, in tutti i settori.

Forse è proprio arrivato il momento di chiederla, anzi di pretenderla, visto che la Luna preme per rendervi ancora più indipendenti e soprattutto soddisfatti. Nel lavoro, procederete nella vostra attività con discreto fervore: vedrete che presto ci saranno risultati apprezzabili, da toccare con le vostre mani.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 20 febbraio mette in risalto Urano, pronto a donarvi una forma fisica di tutto rispetto: pronti a volare? Si prospetta infatti una buonissima vitalità fisica con ottima lucidità mentale. Il giorno in analisi certamente non vi farà mancare neanche quel pizzico di grinta, il che vi permetterà di andare al massimo in ogni cosa che farete. In generale dunque si profila un periodo effervescente anche per chi è single: grazie agli ottimi influssi della Luna in tanti potrete permettervi di concentrarvi solamente su pensieri positivi, dimenticando tutto il resto.

Qualcuno probabilmente riceverà una telefonata importante, forse da un caro amico ben felice di rallegrarvi la giornata portando in dono tanta serenità. Nel lavoro guadagnerete spazio grazie all’energia, alla competenza e, perché no, anche ad un pizzico di fortuna.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 febbraio.