L'oroscopo della giornata di lunedì 20 febbraio vedrà il pianeta Venere trasferirsi nel segno zodiacale dell'Ariete, che vivrà l'amore con maggiore intesa, mentre Leone sarà più a cuore aperto. La Luna in Pesci permetterà al segno d'acqua di vivere ancora al meglio la propria vita sentimentale, mentre Acquario sarà piuttosto eclettico al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 20 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 20 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà all'insegna di Venere in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo.

Il rapporto tra voi e il partner si farà più affiatato e nei prossimi giorni vedrete la vostra storia d'amore crescere. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, pronti a reagire a ogni difficoltà. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere non sarà più nelle vostre corde, ciò nonostante potrete ancora vivere momenti di piacere con il partner. In questa giornata di lunedì infatti la Luna in sestile porterà stabilità e buoni momenti tra voi e la vostra fiamma. In ambito lavorativo sentirete il bisogno di puntare a qualcosa di diverso, che possa darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Marte che passeggia nel vostro cielo, avrete un po’ di energie da investire nei vostri progetti.

L'aiuto di Giove e Mercurio inoltre, vi permetterà di procedere lungo la giusta direzione. In amore Venere sarà finalmente dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dovrete essere ancora piuttosto pazienti e comprensivi nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che tenderà a complicarsi in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

La Luna vi darà una mano dal segno dei Pesci, ma con Venere in quadratura prendete con più cautela e soprattutto rispetto la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con un discreto entusiasmo, ma attenzione a come decidete di investire i vostri soldi. Voto - 7️⃣

Leone: finalmente la vostra vita sentimentale si farà più interessante secondo l'oroscopo di domani, e riuscirete a parlare più a cuore aperto alla persona che amate, single oppure no.

Per quanto riguarda il settore professionale avrete ancora molta strada da fare per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in lieve rialzo all'inizio di questa settimana in amore, ma ci saranno ancora alcune difficoltà di coppia. Infatti, se da una parte Venere non sarà più negativa, questo lunedì dovrete fare i conti con la Luna opposta. Siate ancora un po’ pazienti, perché le cose stanno lentamente migliorando. In ambito lavorativo non sarete in piena forma, ma cercherete comunque di fare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che tenderà a complicarsi in amore secondo l'oroscopo. Venere si sposterà in opposizione, e il vostro atteggiamento romantico potrebbe affievolirsi particolarmente.

Sul posto di lavoro sarete ancora sulla cresta dell'onda grazie a Mercurio e Marte, sfruttando al meglio le risorse che avete a disposizione. Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Venere non sarà più nelle vostre corde, ciò nonostante, secondo l'oroscopo di lunedì, ci penserà la Luna a garantire una splendida intesa tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro non brillerete particolarmente in quanto a idee e ingegno a causa di Mercurio, ma nei lavori manuali andrete molto forte. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di lunedì un po’ più convincente in amore grazie a Venere ora in trigono dal segno dell'Ariete. Purtroppo però, la Luna si troverà in quadratura, dunque faticherete un po’ a esprimere al meglio i vostri sentimenti e recuperare terreno.

In ambito lavorativo avrete idee interessanti da sviluppare, ma con Marte opposto non abbiate fretta. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo all'inizio di questa nuova settimana per voi nativi del segno. Venere si sposterà in quadratura dal segno dell'Ariete e, single oppure no, il vostro romanticismo non sarà così efficace. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà una discreta stabilità e risultati più o meno soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo praticamente perfetto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domani. In amore Venere in sestile porterà momenti più teneri da vivere con il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarete più eclettici, in grado di adattarvi in fretta a nuove situazioni.

Voto - 9️⃣

Pesci: anche se Venere lascerà il vostro cielo, la Luna in congiunzione vi permetterà di vivere ancora splendidi momenti insieme alla persona che amate, ma anche voi single avrete buone opportunità di conquista. In ambito lavorativo Marte in quadratura porta un po’ di stanchezza, ciò nonostante cercherete di dare sempre il meglio di voi. Voto - 8️⃣