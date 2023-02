Arriva una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come sia in particolare l'oroscopo di lunedì 20 febbraio seguendo l'andamento delle stelle in amore, lavoro e salute per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore giornata interessante, potrete costruire qualcosa di importante con la persona amata. Nel lavoro non mancano i risultati, ma qualche momento di stanchezza si farà sentire.

Toro: per i sentimenti qualche discussione potrà arrivare in questa giornata, ci sarebbe bisogno di maggiore tranquillità.

Nel lavoro non innervositevi, di qui alle prossime settimane la situazione migliorerà.

Gemelli: a livello sentimentale situazione generale che invita alla prudenza, soprattutto se ci sono state troppe polemiche di recente. Potrete comunque superare un periodo di conflitto. Nel lavoro accettate i consigli che vi arrivano dall'esterno.

Cancro: in amore, se ci sono dubbi in una relazione, oggi si potrà parlare con maggiore tranquillità. In questa fase potreste anche dire basta. A livello lavorativo entro qualche mese ci sarà una scelta importante da fare.

Leone: a livello sentimentale con la Luna ancora in opposizione, ci sarà la necessità di discutere di più con il partner. Nel lavoro Giove in supporto sarà da sfruttare.

Vergine: per i sentimenti fine settimana che potrà dare qualche riscontro in più, anche se qualche momento di nervosismo potrebbe non mancare. Nel lavoro a breve Saturno inizierà un transito in opposizione che porterà a dei cambiamenti.

Previsioni astrologiche del giorno per la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale Venere tra qualche ora sarà in opposizione, per questo motivo alcune coppie potrebbero non riuscire a risolvere un problema.

Nel lavoro evitate qualcosa di azzardato, informatevi prima di agire.

Scorpione: in amore le emozioni vanno meglio adesso, siete comunque alla ricerca di un nuovo chiarimento. Nel lavoro qualcuno potrà essere contro di voi, attenzione a questo aspetto.

Sagittario: in amore Luna nel segno porta qualche vantaggio in più, guardate al futuro con più ottimismo.

Nel lavoro affrontate tutto con serenità, sarà più semplice affrontare un cambiamento in arrivo.

Capricorno: in amore giornata non esaltante, che vi invita ad evitare momenti di calo. Potrebbero nascere delle intolleranze. Nel lavoro potreste anche allontanarvi da una persona che non vi suscitava più fiducia.

Acquario: a livello sentimentale questa è una giornata interessante, con Venere che tornerà attiva, non cercate però soluzioni impossibili. Nel lavoro nuovi progetti da portare avanti grazie a Venere favorevole.

Pesci: in amore momento di recupero, periodo davvero importante. Nel lavoro stelle che aiutano l'elaborazione di nuovi progetti, le buone idee non mancheranno.