L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 21 febbraio 2023. A questo giro, tra i sei segni in analisi, a trovare massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana saranno solo due simboli: allora curiosi di sapere chi avrà l'appoggio delle stelle del periodo? Ebbene, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a gongolare certamente saranno quelli del Cancro e del Leone, entrambi considerati in giornata a cinque stelle. Buon periodo anche per coloro dell'Ariete, del Toro e della Vergine; meno positiva la giornata per i nati sotto il segno dei Gemelli, nel frangente valutati "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 21 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Un luminoso Mercurio in sestile al vostro Giove senz'altro vi gratificherà, proponendo una giornata in cui il vostro fascino sarà amplificato al massimo. Troverete il modo di gestire una situazione familiare insieme al vostro partner, seguendo non tanto i suggerimenti della vostra razionalità, quanto quelli del vostro radar istintivo. Le relazioni intraprese con persone conosciute da pochissimo potrebbero rivelarsi più interessanti e valide del previsto per coloro single.

In molti casi la Luna, con i suoi buoni influssi armonici e sensuali, regalerà delle emozioni davvero molto forti. Nel lavoro, poi, il cielo di martedì di certo esalterà la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative di affari e nei nuovi contatti. Aspettatevi improvvise e insperate aperture.

Toro: ★★★★.

Buon periodo in arrivo. Grazie alle stelle, abbastanza discrete questo martedì, il vostro segno vedrà un innalzamento del livello del romanticismo, con la volontà anche da parte vostra di relazionarsi in modo delicato e convincente con la dolce metà. La Luna in Pesci in alcuni casi porterà in dono tanta comprensione in primis rivolta alle esigenze del partner: uno squisito senso di gentilezza nei confronti di chi amate potrebbe far cadere barriere all'apparenza insormontabili.

Avrete voglia di fare delle nuove esperienze, se single, anche in campo sentimentale e questo non dovrà assolutamente preoccuparvi. Venere infatti vi incoraggerà ad esplorare i vostri desideri, senza limiti né paure di sorta! Nel lavoro, è un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre, forse anche per crearne una diversa.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 21 febbraio non porta buone nuove a questo giro. Infatti è previsto un martedì sottotono: dai, non preoccupatevi di come potrebbero andare certe cose, anche perché una naturale alternanza di stati d'animo nel corso del periodo andrà accettata con una certa tranquillità. Anche eventuali momenti di malinconia dovranno essere vissuti con la dovuta serenità, insieme ad un partner sempre pronto a sostenervi.

Siete o sarete alle prese con diversi sbalzi d'umore e molti di voi non saranno in grado di governare la conseguente tempesta emotiva. Fatevi aiutare e supportare da una persona amica, che vi capisca a fondo e vi sappia consigliare. Non riuscirete a fingere che tutto vada bene nemmeno sul lavoro. Nonostante alcuni vostri colleghi diano prezioso aiuto, non riuscirete a rispettare le scadenze a voi assegnate: calma!

Oroscopo e stelle del 21 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. La vita di coppia questo martedì sarà in primissimo piano, risultando in molti casi un punto di eccellenza della giornata. In casa si respirerà aria di armonia e il vostro legame godrà di un clima di condivisione e di bonomia mai vista prima.

Le stelle infatti saranno tutte insieme appassionatamente a vostro favore e vi daranno la forza necessaria per esprimere al meglio la vostra personalità affettiva nei confronti di chi amate. Finalmente riuscirete a raggiungere un ottimo equilibrio personale, anche grazie alle congiunzioni astrali molto di parte. Ultimamente, chi ha avuto modo e coraggio di fare un po' di selezione, senz'altro riuscirà a tenere separati gli affetti veri dalle semplici conoscenze, dando a quest'ultime la minima importanza. Approfittate degli influssi armonici della Luna per rinforzare la vostra situazione economica e lavorativa: tutto andrà per il meglio in tal senso, non dovrete preoccuparvi di nulla.

Leone: ★★★★★.

La giornata è prevista altamente positiva, vi sentirete pieni di entusiasmo e ottimismo, avrete voglia di chiacchierare e la persona amata sembrerà avere i vostri stessi desideri. Darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente, questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza. Già da oggi le stelle sono pronte ad esaudire alcune vostre preghiere, così come nelle giornate a seguire: martedì potrebbe attendervi un incontro importante, capace di rivoluzionare il senso della vostra vita. Oppure, potreste sfruttare la serata per dedicarvi a quegli amici che trascurate da un po' di tempo: chiamateli, organizzate un'uscita, ma, mi raccomando, spegnete il telefono perché la vostra attenzione dovrà essere riservata tutta per loro.

Nel lavoro, se aveste bisogno di un prestito sappiate che c'è qualcuno pronto ad aiutarvi, senza alcun interesse.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 21 febbraio, mette in chiaro la possibilità che possa arrivare un buon martedì. Avrete un cielo pronto a inaugurare una giornata abbastanza positiva, con alcuni pianeti affini al segno ben disposti a gratificare il segno con vitalità e voglia di fare. In rialzo il contatto con il vostro partner di sempre some pure per i rapporti famigliari nonché d'amicizia. Ne beneficerete prima di tutto voi, e poi la vita affettiva in generale: ritroverete buoni motivi per enfatizzare una buona voglia di condivisione e di partecipazione. La Luna, abbastanza luminosa nel periodo, aumenterà di un punto il vostro fascino abituale, mettendo a fuoco persino la vostra eleganza e l'innata capacità di sedurre con discrezione.

Gli incontri amorosi saranno favoriti: anche nel campo delle amicizie potrebbero esserci evoluzioni molto interessanti. Nel lavoro, sarete sufficientemente carichi di energia, forse vi tufferete con vigore in una nuova impresa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 febbraio.