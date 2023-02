L'Oroscopo di lunedì 20 febbraio è ricco di dettagli e curiosità. Le previsioni astrologiche del giorno evidenzieranno come al solito i consueti approfondimenti circa la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei vari segni zodiacali. Alcuni di loro verranno travolti dall'entusiasmo, altri faranno fatica a trovare il proprio spazio.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 febbraio.

Previsioni astrologiche e voti del 20 febbraio

Ariete: nessuno riuscirà a mettervi i bastoni tra le ruote. Dimostrerete di essere perfettamente a vostro agio con le emozioni provate ed esprimerete i sentimenti con coraggio, senza nascondere alcun aspetto di essi.

Alcuni amici vi considereranno un vero e proprio esempio da seguire. La famiglia sarà orgogliosa di voi. Voto 10.

Toro: non riuscirete a mantenere il silenzio davanti ad alcune situazioni. Prenderete la parola con coraggio, rischiando anche di apparire inopportuni. Non tutti vi comprenderanno, ma gli amici non riusciranno a fare a meno di esservi riconoscenti. Le loro parole saranno un vero toccasana. Voto 7.5.

Gemelli: la sincerità sarà molto importante per voi. Nel rapporti di coppia, però, avrete la sensazione che il partner non sia del tutto onesto. Cercherete di indagare e di scoprire la verità con i mezzi a vostra disposizione. Attenzione a non esagerare: potreste ottenere l'effetto contrario.

Voto 5.

Cancro: sarete molto curiosi. Non vedrete l'ora di vivere nuove esperienze e di accedere a sfide degne di nota. Purtroppo, però, gli imprevisti saranno all'ordine del giorno. Ci saranno situazioni che metteranno alla prova la vostra serenità. Forse, sarà necessario adottare un approccio diverso. Voto 6.

Oroscopo di lunedì 20 febbraio

Leone: riceverete tante soddisfazioni sul posto di lavoro. Sarete fieri di voi stessi, ma saprete di dovervi impegnare ancora. In ambito sentimentale, inoltre, non apparirete così tanto fortunati. Il partner potrebbe decidere di prendere una posizione diversa rispetto alla vostra. I litigi saranno da evitare.

Voto 7.

Vergine: tenderete a essere molto severi con il partner. Non accetterete alcuni dei suoi comportamenti. La successiva discussione, però, non cambierà le carte in tavola. Al contrario, non farà altro che aggravare la situazione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mettere al primo posto l'empatia. Voto 5.5.

Bilancia: vi metterete alla prova con coraggio, ma senza incorrere in inutili rischi. Ragionerete con lucidità e semplicità. Condividerete un rapporto molto speciale con la vostra famiglia. Ci saranno figure davvero importanti per voi. Il loro sostegno, ancora una volta, si rivelerà sorprendente. Voto 8.5.

Scorpione: metterete la libertà al primo posto. La difenderete con tutti voi stessi perché sarà un aspetto che vorrete valorizzare.

Non accetterete offese di alcun tipo. Saprete difendervi in ogni situazione, ma senza oltrepassare il limite. Questo atteggiamento vi aiuterà anche sul posto di lavoro. Voto 9.5.

Previsioni zodiacali del 20 febbraio

Sagittario: sarete felici dei risultati conseguiti. Questa settimana inizierà nel migliore dei modi, anche se, in un primo momento, non ve ne renderete conto. Vivrete il rapporto di coppia in modo molto intenso. Metterete il partner al centro della vostra quotidianità perché non vedrete l'ora di costruire un futuro insieme. Voto 9.

Capricorno: avrete voglia di divertirvi con i vostri amici. Sarete stanchi di dover seguire sempre la solita routine. Vivrete una giornata diversa, caratterizzata da emozioni contrastanti.

Raggiungerete parte dei vostri obiettivi, però, la concentrazione sul posto di lavoro potrebbe non essere sufficiente. Voto 6.5.

Acquario: la paura di commettere degli errori potrebbe incidere sul posto di lavoro. Non riuscirete a essere davvero voi stessi. Tenderete a tornare sempre sui vostri passi e a non prendere decisioni definitive. Sarà fondamentale provare a migliorare alcuni aspetti della vostra autostima. Voto 4.5.

Pesci: la fortuna continuerà a essere parte della vostra settimana. Rimarrete sorpresi da un inizio settimana tanto sorprendente. Il rapporto con il partner sarà ricco di emozioni e anche il lavoro vi regalerà dei momenti incredibili. Vi dispiacerà solo non poter passare più tempo con la vostra famiglia. Voto 8.