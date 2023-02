Per tutti i simboli zodiacali prende il via una nuova giornata: approfondiamo quindi di seguito le previsioni astrologiche e l'oroscopo del 21 febbraio con le indicazioni per i 12 segni e i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Le previsioni astrologiche del 21 febbraio

Ariete: in amore questa giornata sarà di recupero, arrivano anche delle nuove emozioni. Nel lavoro qualche problema sarà da risolvere, anche a causa delle difficoltà nate di recente.

Toro: per i sentimenti la situazione migliora per coloro che vogliono vivere nuove emozioni, Giove sarà nel segno e aiuterà.

Nel lavoro fate ora le vostre richieste, ci sarà un nuovo inizio a breve.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione astrologica è migliore anche per i nuovi rapporti, che sono favoriti. Nel lavoro potrebbe non esserci la giusta concentrazione, alcune cose portano provocazioni.

Cancro: in amore - con diversi pianeti favorevoli - potrete chiarire in un rapporto. A livello lavorativo ci sono diverse cose da rivedere e un discorso sarà da affrontare.

Leone: a livello sentimentale questa è una giornata migliore delle precedenti, Venere è positiva e apre a dei possibili successi. Nel lavoro potreste essere pronti ad affrontare nuovi percorsi.

Vergine: a livello amoroso è un momento di forte agitazione, a causa anche della Luna in opposizione che provoca dei momenti di disagio.

Nel lavoro qualche piccolo problema è possibile, attenzione alle uscite finanziarie.

Bilancia: in amore fase questa chiede maggiore pazienza, in particolare per chi ha dei dubbi tra due storie. Nel lavoro è un momento di nervosismo.

Scorpione: per i sentimenti la Luna favorevole permette di ritrovare serenità, se ci sono incomprensioni sarà utile tentare un recupero.

Nel lavoro è un momento che vi rivede protagonisti, a breve ci saranno anche ulteriori miglioramenti.

Sagittario: a livello amoroso Venere inizia un transito interessante, provate a fare diverse cose. Nel lavoro coloro che lavorano a contatto con il pubblico potranno vivere delle novità.

Capricorno: in amore ci sono delle piccole perplessità in queste giornate, c'è voglia comunque di rivincita.

Nel lavoro alcuni hanno cambiato qualcosa di recente e ora ci sono cose da dover rivedere.

Acquario: per i sentimenti entro il giorno 23 sarà possibile risolvere un piccolo problema di coppia, intanto la creatività viene premiata. Nel lavoro sono possibili conflitti e situazioni da rivedere ma comunque recupererete.

Pesci: in amore la Luna è favorevole e il Sole l è dalla vostra parte, parte ora una fase di recupero. Nel lavoro non mancheranno delle conferme, così anche come delle decisioni da prendere.