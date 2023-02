L'oroscopo di martedì 21 febbraio ha in serbo tante novità da svelare. Le previsioni astrologiche, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale, sono pronte a descrivere l'andamento della giornata. Alcuni segni adotteranno un atteggiamento mite, mentre altri tenderanno a perdere subito il controllo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 febbraio.

Oroscopo di martedì 21 febbraio

Ariete: tenderete a buttarvi giù. Riceverete una notizia che non vi farà molto piacere. Ci metterete un po' per metabolizzare l'accaduto.

Avrete paura di non rimanere bloccati, ma non sarà così. Dovrete solo concentrarvi sulle vostre qualità e circondarvi di persone che vi vogliono davvero bene. Voto 5.5.

Toro: sarete pronti a rischiare. Vi piacerà affrontare nuove sfide, ma sarete pronti anche a farvi carico delle conseguenze delle vostre azioni. Non vi tirerete indietro, soprattutto nei rapporti interpersonali. In ambito sentimentale, apparirete molto sicuri di voi stessi. Questo vi porterà a esporvi. Voto 7.5.

Gemelli: il rapporto di coppia metterà alla prova la vostra pazienza. Non sarà facile sopportare i cambi d'umore del partner. Proverete a porgli delle domande, ma le risposte saranno vaghe e imprecise. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non arrendervi: scoprirete la verità.

Voto 6.5.

Cancro: avrete una predilezione particolare verso le attività artistiche. Vi piacerà lasciare libera la vostra fantasia per dare vita a qualcosa di nuovo e inaspettato. Si tratterà hobby piacevoli, in grado di illuminare la vostra giornata. Se riuscirete a coinvolgere gli amici vi divertirete ancora di più. Voto 8.

Leone: non verrete visti di buon occhio da alcune persone. La vostra intraprendenza, infatti, potrebbe spaventare. Non ci sarà niente, però, che vi spingerà a modificare la vostra personalità. Al contrario, dimostrerete di essere fieri di voi stessi e delle decisioni prese in passato.

Voto 9.

Vergine: non vorrete piacere a tutti, ma sarete determinati a fare breccia nel cuore della persona amata. Il vostro comportamento sarà palese e, di conseguenza, darà vita a reazioni prevedibili. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non essere troppo invadenti: lasciate spazio anche al vostro interlocutore. Voto 6.

Bilancia: le emozioni appariranno sfuggenti. Farete fatica a gestirle e a mostrarle agli altri. Preferirete chiudervi in voi stessi per trascorrere qualche ora in solitudine. Vivrete un intenso momento di riflessione che, non necessariamente, si concluderà con una successiva scelta. Voto 5.

Scorpione: sarà importante trovare un modo per tenere l'ansia sotto controllo. Sarà una giornata molto stressante, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Non riuscirete a comprendere le ragioni del partner e questo potrebbe causarvi delle tensioni interiori notevoli. Voto 4.5.

Sagittario: questa giornata sarà caratterizzata da momenti un po' altalenanti. Non riuscirete a farvi un'idea precisa delle diverse situazioni perché cambieranno molto velocemente. Le previsioni astrologiche vi consigliano di aspettare per prendere una decisione definitiva. Non ve ne pentirete. Voto 7.

Capricorno: la positività avrà la meglio sui cattivi pensieri. Vivrete le vostre emozioni con gioia e spontaneità. Sul posto di lavoro, sarete pronti ad accogliere ogni singola novità. Ovviamente, lotterete per ritagliarvi il vostro spazio e per fare colpo sul capo.

Attenzione, però, a non esagerare. Voto 9.5.

Acquario: rimarrete fedeli ai vostri valori. Non vi farete influenzare dal mondo esterno o dai consigli degli altri. Preferirete continuare ad adottare determinati comportamenti. Anche se non tutti capiranno, le persone che vi vogliono bene non potranno fare a meno di restarvi accanto. Voto 8.5.

Pesci: riceverete tantissimo amore. Gli amici, il partner e la famiglia non si tireranno indietro. Al contrario, tenderanno a valorizzare il vostro rapporto con voi. Tutti non vedranno l'ora di trascorrere un po' di tempo in vostra compagnia e di organizzare qualcosa di divertente da fare. Farete colpo su una persona speciale. Voto 10.