Continua la settimana dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di mercoledì 22 febbraio con l'oroscopo e le stelle per l'amore, il lavoro e la salute per tutti i simboli, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: con la luna nel segno insieme a Venere è un buon momento a livello sentimentale, cercate comunque di essere prudenti nel relazionarvi con il partner, in particolare se negli ultimi tempi ci sono state delle incomprensioni. A livello lavorativo sono possibili delle difficoltà da affrontare, cercate di non stancarvi troppo.

Toro: è un momento di intraprendenza per i nati sotto questo particolare segno, cercate però di rimanere cauti in ambito professionale. Per quel che riguarda il lato sentimentale possibili discute con il partner, avete voglia di serenità.

Gemelli: vi sentite forti a livello sentimentale e avete voglia di una progettualità importante con il partner. In questo periodo non mancano le idee in ambito lavorativo, ricordate di fare attenzione a chi vi contrasta.

Cancro: possibili cambiamenti a livello professionale, alcuni progetti del passato potrebbero essere ripresi. Per i sentimenti sono possibili dei conflitti da gestire, avete bisogno di ritrovare la vostra serenità.

Leone: la giornata di mercoledì 22 febbraio sarà caratterizzata dalla Luna nel segno.

Buon momento di recupero per le coppie che hanno vissuto una problematica. In campo professionale sono in arrivo delle importanti novità.

Vergine: giornata favorevole per l'amore, potrete vivere delle belle emozioni. In ambito professionale dovrete fare delle scelte, cercate di mantenere il più possibile la calma.

Astrologia per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore - con la luna in opposizione - non sarà semplice gestire il rapporto con il partner, cercate di non essere troppo impulsivi. Nel lavoro sono in arrivo degli accordi, impegnatevi per ottenere buoni risultati.

Scorpione: è un momento di agitazione per il segno, nel lavoro bisognerà superare qualche ostacolo.

Per quel che riguarda l'amore siate più calmi, potrete così confrontarvi in maniera serena con le persone che vi circondano.

Sagittario: la giornata di mercoledì 22 febbraio sarà caratterizzata da un recupero amoroso per il segno. Con luna e Venere favorevoli, c'è un buon recupero anche per il campo professionale.

Capricorno: cercate di non badare troppo alle polemiche, troppa agitazione potrebbe farvi perdere il controllo. Nel lavoro delle situazioni vincenti sono in arrivo.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale è una fase di recupero nel lavoro. Con Venere favorevole sono belle le stelle in ambito amoroso, i single sono pronti a iniziare un nuovo percorso e potrebbero fare degli incontri interessanti.

Pesci: incontri favoriti. Per quel che riguarda il lavoro è un momento di ripresa, potrete ottenere delle risposte.