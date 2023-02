L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 febbraio 2023. Si presume possa essere un giovedì vincente per due dei sei segni in analisi in questo contesto: curiosi di sapere cosa porterà di positivo (o negativo) la giornata di metà settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani, giovedì 23 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni zodiacali del 23 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. State sereni: la Luna nel segno in questo giovedì vi sprona a dare il meglio e senz'altro farà il tifo per voi aiutandovi a vincere eventuali paure, soprattutto se relative a rapporti sentimentali, famigliari o d'amicizia. Troverete il coraggio di confidare le vostre emozioni e di rinnovare le vostre promesse fatte a suo tempo alla persona amata. Troverete una rinnovata solidarietà e tanta comprensione in qualcuno che fino a poco tempo fa non consideravate come una amicizia vera e questa situazione vi farà immensamente piacere. La vostra giornata lavorativa in generale trascorrerà in modo abbastanza tranquillo.

Forse qualcuno di voi potrebbe ottenere discreti profitti e anche qualche piccola piacevole gratificazioni dalla quotidianità attività.

Toro: ★★★★. Una buona giornata, senza troppe seccature e con qualche piccola soddisfazione a fare eventualmente da cornice al periodo. Un tocco di spumeggiante verve caratterizzerà qualche nato sotto questo segno rendendo frizzante questa giornata di febbraio.

In alcuni momenti, poi, la buona sorte assisterà in parte alcune situazioni in stallo. In amore, una Luna positiva, grazie ai suoi influssi armonici, vi farà godere una giornata frizzante all’insegna del divertimento e dell’originalità. I vostri amici più cari sapranno come trasformare una serata all’apparenza semplice in un evento memorabile.

Le stelle vi regalano buone energie in grado di alimentare la vostra voglia di fare sul lavoro. Preparatevi a stringere nuovi accordi.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì in questo 23 febbraio vi vede in netta risalita, in molti campi. Le stelle amiche vi consentiranno un notevole slancio altruistico verso la persona amata. Se avete una relazione di lunga durata sperimenterete una completezza e una corrispondenza con il vostro partner come non avveniva da tempo. Le cose andranno molto bene: lontano dall'ambiente di lavoro e protetti dall'intimità della famiglia, ritroverete sicurezze da tempo perdute. La buona disposizione di Venere vi rassicurerà, circondandovi di persone capaci di dare più sicurezza: siate sereni insieme a chi amate!

Nel lavoro, avrete di fronte a voi una giornata ricca di opportunità, le vostre idee vi consentiranno di dare una svolta alla carriera.

Oroscopo e stelle di giovedì 23 febbraio, previsioni astrali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un invito alla prudenza in questo caso è quasi d'obbligo: limitate azioni e reazioni! Forse il partner sarà particolarmente esigente, pretendendo troppo da voi, proprio in un momento in cui vi sentite proiettati verso l'esterno. Avrete un gran bisogno di evasione fisica e psicologica: visto che le stelle si troveranno in posizione disarmonica potrebbero esserci delle incomprensioni con chi amate. Per risolverle, dovreste pensare prima al vostro benessere ed equilibrio interiore e poi alla vita di coppia.

Le stelle vi costringeranno ad accettare alcuni piccoli compromessi familiari che avete sempre cercato di evitare. Non siate troppo polemici o aggressivi nel vostro modo di comunicare, anche perché non otterreste alcun vantaggio. Nel lavoro sarà importante che facciate bene i vostri calcoli prima di fare un investimento.

Leone: ★★★★. Le stelle abbastanza amiche porteranno una ventata di magia nella vostra vita, dandovi la possibilità di realizzare qualcosa ritenuta forse impossibile a mettere in pratica fino a poco tempo fa. Siate coraggiosi e ricordatevi che non c'è nulla che voi non possiate ottenere, questo grazie alla vostra perseveranza e buona determinazione. Frequentando gli ambienti giusti senz'altro conoscerete persone interessanti: finalmente recupererete alcuni degli stimoli forse un po' persi ultimamente.

Nel lavoro, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate o facendo investimenti oculati: è ora di porre le basi per il vostro futuro, così come lo avete sempre sognato.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 23 febbraio, a questo giro indicano una forma fisica e psicologica non delle migliori. In realtà non avrete tanta voglia di condividere i vostri pensieri con gli altri, tantomeno con il partner, e quindi preferirete stare da soli a costo di far rimanere male la persona a cui volete un mondo di bene. Un cielo attento, questo giovedì, suggerisce di concentrarsi di più sulle cose essenziali, rimettendo in moto le cose dopo un momento di pausa forzata oppure un'attenta riflessione. Molto presto sappiate che arriverà il tempo ideale per cominciare a progettare qualcosa di utile ma nello stesso tempo anche molto piacevole.

Nel lavoro, con stelle antipatiche non riuscirete a smettere di pensare ad alcuni problemi che vi stressano e vi tormentano: calma!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 23 febbraio.