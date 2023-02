Ultimo giorno del mese di febbraio che sta per prendere via per tutti e dodici i segni zodiacali. Si conclude un mese che per alcuni ha portato un miglioramenti e nuove prospettive per altri qualche difficoltà. Vediamo quali saranno le previsioni e l'Oroscopo del 28 febbraio 2023 sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore sensazioni positive in questa giornata, attenzione solo a possibili complicazioni. Nel lavoro potrete ricevere una buona notizia.

Toro: per i sentimenti stato di buona vitalità, il single del segno potranno ritrovare un forte recupero.

Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover superare.

Gemelli: dal livello sentimentale giornata importante che vede la Luna favorevole, Venere aiuterà. Nel lavoro ora avete una marcia in più.

Cancro: in amore meglio fare attenzione perché qualche polemica potrebbe partire, ci sono diverse cose da dire adesso. A livello lavorativo momento che vi vede maggiormente stanchi, alcuni risultati tardano ad arrivare.

Leone: per i sentimenti se una storia è risultata distante ora potrete recuperare, questo è un momento di forza per le coppie. Nel lavoro prima di fare una scelta meglio pensarci bene.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che vede qualche momento di agitazione, Venere neutrale potrebbe portare qualche conflitto.

Nel lavoro se c'è in mente un cambiamento dovete aspettare la metà del mese prossimo.

Bilancia: per i sentimenti situazione di lieve disagio a causa anche di Venere in opposizione, le nuove storie comunque al momento non sembrano decollare. Nel lavoro stelle che non aiutano, meglio aspettare giornate migliori.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore maggiore pazienza in questa giornata, non mancheranno comunque delle opportunità da sfruttare.

Nel lavoro entro maggio potranno capitare cose nuove.

Sagittario: a livello sentimentale Luna ancora in opposizione, alcuni legami potranno creare dei problemi. A livello lavorativo sarà opportuno per chi ha un'attività in proprio darsi da fare adesso.

Capricorno: a livello sentimentale se ci sono alcune questioni da chiarire giornata migliore, si farà sentire solo un po' di stanchezza.

Nel lavoro entro i prossimi mesi diverse situazioni saranno più facili da gestire.

Acquario: per i sentimenti una storia torna al centro dei vostri pensieri in questo periodo, non esagerare con le polemiche però. Nel lavoro periodo migliore per la vostra creatività.

Pesci: in amore periodo importante per iniziare a riflettere su alcune decisioni da prendere in una storia. Nel lavoro cielo che vi porterà a prendere delle decisioni importanti, ci sarà un ritorno di scena da parte vostra.