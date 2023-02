L'oroscopo di martedì 28 febbraio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno non vedono l'ora di svelare tutti i segreti delle stelle. In particolare danno la precedenza agli aspetti legati alla vita sentimentale, lavorativa e sociale.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 febbraio.

Oroscopo di martedì 28 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il corteggiamento della persona amata non andrà nel modo sperato. Purtroppo, apparirà sfuggente e poco incline ad accettare le vostre attenzioni. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere troppo insistente: rischierete di farla scappare ancora più velocemente.

Toro: non vedrete l'ora di realizzare i vostri sogni nel cassetto. Sarete certi di potercela fare, ma non potrete ignorare i recenti imprevisti. Non fatevi abbattere, a volte sono sufficienti dei piccoli accorgimenti per evitare spiacevoli conseguenze.

Gemelli: nessuno potrà mettere in dubbio la vostra buona volontà. Userete il talento acquisito per spiccare sul posto di lavoro. Renderete il capo orgoglioso e porterete a termine delle mansioni complesse. Dal punto di vista interpersonale, però, deciderete di mettere fine ad alcuni rapporti.

Cancro: proverete una forte fiducia nei confronti della famiglia. Condividerete con le persone care tutto ciò che sta succedendo all'interno della vostra vita.

Sarà un confronto molto profondo, caratterizzato da consigli reciproci e dal desiderio di prendersi cura l'uno dell'altro. In amore, non ci saranno grandi novità.

Previsioni zodiacali del 28 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: amerete prendervi cura di voi stessi. Non vedrete l'ora di andare a fare shopping con gli amici per comprare qualcosa di utile.

Sarete attratti da vestiti colorati e da accessori particolari. Apparirete molto più sicuri del vostro aspetto fisico. Questo vi aiuterà anche nelle relazioni interpersonali.

Vergine: sarete piuttosto lunatici. Tenderete a cambiare idea molto facilmente perché non avrete ben chiare determinate situazioni. Apparirete un po' scontrosi e i colleghi non vi considereranno un punto di riferimento incrollabile.

Ovviamente, potrete migliorare diversi aspetti di questa giornata.

Bilancia: non sarete molto gentili nei confronti dei colleghi di lavoro. Deciderete di ripagarli con la stessa moneta. Questo, purtroppo, potrebbe incidere sulla già delicata atmosfera. Sarà importante non adottare la vendetta come metodo di rivalsa. Il dialogo potrebbe rappresentare l'arma più utile.

Scorpione: tenderete a perdervi nei vostri pensieri. Gli amici non riusciranno sempre a decifrare le emozioni mostrate. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non nasconderne. Parlarne potrebbe fornirvi degli strumenti utili alla gestione di determinate problematiche.

Previsioni astrologiche del giorno 28 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: manterrete alta l'attenzione sulle cose davvero importanti per voi. Non perderete la concentrazione sul posto di lavoro o in compagnia degli amici. Una volta tornati a casa, però, avvertirete un forte senso di stanchezza. Un po' di riposo, sicuramente, non guasterà al vostro umore.

Capricorno: avrete bisogno di aumentare la fiducia in voi stessi. Ci saranno degli aspetti della vostra quotidianità che vorrete cambiare. Non potrete ottenere buoni risultati senza una personalità strutturata e determinata. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non sottovalutare la compagnia degli amici.

Acquario: metterete il partner al centro delle vostre attenzioni.

La relazione di coppia vi renderà molto felice. Non vi opporrete alle sue richieste, ma cercherete di dare vita a un clima sereno e ricco di aspettative. Sul posto di lavoro, apparirete altrettanto collaborativi con i colleghi.

Pesci: sarete molto sensibili nei confronti delle problematiche altrui. Questo non vi aiuterà a trascorrere una giornata serena. Tenderete a commuovervi facilmente e a mettere da parte le vostre necessità. Il partner proverà a farvi cambiare atteggiamento, ma i suoi sforzi si riveleranno inefficaci.