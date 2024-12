L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre vedrà i nativi Sagittario ancora una volta al top, forti di un cielo sereno che continua a migliorare, mentre il Leone dovrà dimostrare di sapersi prendere cura delle persone che ama anche nei momenti di difficoltà.

I Gemelli ritroveranno vitalità in amore, così come i nativi Bilancia otterranno il meglio dalla loro vita sentimentale e professionale. Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: questa prima settimana di dicembre non vi darà molte soddisfazioni in ambito sentimentale, ciò nonostante qualcosa sta per iniziare a cambiare.

Venere infatti sarà presto in una posizione più comoda, e con il sostegno del Sole e della Luna, ritroverete un rapporto più sereno con la persona che amate. In ambito lavorativo continuerete a svolgere al meglio le vostre mansioni, ottenendo risultati anche sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Toro: periodo stabile in amore. Il pianeta Venere presto si metterà di traverso rendendo più complicato il rapporto con il partner. Anche voi single non sarete sempre così socievoli. Sfruttate questo cielo per mantenere una certa stabilità nella vostra vita amorosa. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma tenete conto che le prossime giornate potrebbero rivelarsi più impegnative del solito.

Voto - 8️⃣

Gemelli: ritroverete vitalità in amore in questa prima settimana di dicembre. Nelle prossime giornate, Venere ritornerà ad agire a vostro favore, portando più sentimentalismo nella vostra vita di coppia. Ancora difficoltà invece sul fronte professionale. Mercurio assumerà una posizione retrograda, allungando la sua permanenza in Sagittario.

Anche se Giove e Marte vi daranno energie, non sempre arriveranno i giusti frutti. Voto - 7️⃣

Cancro: queste stelle continueranno a darvi problemi in amore, impedendovi di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Fortunatamente, Venere lascerà il segno del Capricorno a partire da sabato dandovi modo di iniziare questo periodo natalizio in rialzo.

Sul fronte professionale tutto procede secondo i vostri piani. Attenzione soltanto a non sopravvalutare i risultati che potrete raggiungere. Voto - 6️⃣

Leone: questo cielo sta per annuvolarsi nei vostri confronti. Dovrete dimostrare di sapervi prendere cura delle persone che amate anche nei momenti di difficoltà, preservando i legami per voi più importanti. In campo professionale questo cielo continuerà a sostenere le vostre idee e imprese. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno. Venere vi terrà compagnia ancora per un po’, in trigono dal segno del Capricorno, per poi passare in Acquario. In ogni caso, avrete ancora modo di trascorrere momenti felici insieme alla persona che amate.

Sul fronte professionale invece sarete sugli scudi nel gestire le tante mansioni da portare a termine. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una settimana di grandi speranze in ambito amoroso per voi. Venere sarà negativa ancora per qualche giorno, per poi spostarsi in una posizione più comoda nei vostri confronti. È arrivato il momento di prendere in mano la situazione e cercare di trovare un punto d'incontro tra voi e la persona che amate. Nel lavoro continuerete a ottenere il meglio dai vostri progetti, grazie a stelle come Mercurio, Marte e Giove ben allineate nei vostri confronti. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo costruttivo in campo professionale. Questo cielo non sarà così influente, ciò nonostante vi permetterà di crearvi la vostra strada e di poter ottenere buone soddisfazioni da essa.

Sul fronte amoroso godrete di un rapporto appagante fino a venerdì. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un cielo davvero convincente nel prossimo periodo. In amore vi sentirete bene insieme al partner, apprezzando la sua compagnia. La Luna esalterà i vostri sentimenti, ma sarà nel weekend che potrete dare il meglio di voi, quando Venere sarà in sestile. In ambito lavorativo avrete grandi ambizioni in questo periodo forti degli strumenti necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Capricorno: preparatevi a salutare il pianeta Venere, perché da sabato lascerà il vostro cielo. Avrete ancora buone occasioni per esprimere i vostri sentimenti, dovrete soltanto riuscire a trovare il giusto pretesto.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete essere ben organizzati affinché tutto vada per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in crescita nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si farà più intenso e carico di emozioni e raggiungerà nuove vette a partire dalla giornata di sabato, quando Venere sarà nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro sarete aiutati da Mercurio e Giove, che porteranno le giuste idee e un pizzico di fortuna per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: questa settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante sarà possibile vivere un rapporto stabile a partire dalle prossime giornate, a patto di non essere troppo stravaganti.

Il pianeta Venere inoltre si metterà alle vostre spalle da sabato. Per vivere un rapporto stabile, dunque, cercate di non superare certi limiti. In ambito professionale ci saranno pochi cambiamenti in questo periodo. Voto - 6️⃣