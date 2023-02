Il mese di febbraio ha già lasciato le redini ad un marzo apparentemente interessante per la maggior parte dei segni zodiacali e questa sua nuova settimana, secondo l'Oroscopo, non può che risultare assai produttiva per qualcuno. Tra coloro che riusciranno a trascorrere giornate in serenità sotto ogni punto di vista, da quello lavorativo a quello sentimentale, non può mancare il segno dell'Ariete, seguito a ruota da un Bilancia in grado di apportare miglioramenti nella propria vita. Qualche leggero intoppo potrebbe far rallentare, invece, il cammino di coloro nati sotto al Leone ed all'Acquario, costretti a fare i conti con una settimana non propriamente positiva e serena.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo quanto previsto, la nuova settimana del mese potrebbe apparire ottimale sotto vari punti di vista. Il lavoro andrà a gonfie vele portando non poche soddisfazioni al segno zodiacale in questione, così come nella vita di coppia ci si potrà finalmente riunire per parlare e progettare insieme il proprio futuro. Varie opportunità si presenteranno lungo il cammino ed alcune di esse potrebbero risultare in grado di cambiare in meglio il futuro dell'Ariete.

Toro - l'oroscopo preannuncia il sopraggiungere di giornate interessanti anche per coloro nati sotto al segno del Toro. Chi ha già trovato l'anima gemella riuscirà a godersi appieno i vari sentimenti presenti nella vita di coppia, riuscendo anche ad organizzare qualche uscita intrigante con i partner.

In ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare sommersi di lavoro, ma non per questo scontenti o tristi.

Gemelli - le energie non mancheranno di certo per il segno dei Gemelli, rendendolo in grado di affrontare al meglio le giornate e le situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Buone notizie potrebbero sopraggiungere in ambito lavorativo, ma sarà necessario impegnarsi e dare il meglio di sé per ottenere una promozione.

In amore non sembrano esserci particolari situazioni cui dover fare attenzione.

Cancro - l'oroscopo della nuova settimana del mese non può che inserire anche il Cancro nella cerchia dei segni zodiacali baciati dalla fortuna. Varie saranno le occasioni che potrebbero presentarsi agli occhi del segno zodiacale in questione, donandogli l'opportunità di trascorrere momenti magici ed indimenticabili con il partner e le persone amate.

Ottimi propositi sul lavoro.

Leone - sfortunatamente per il Leone, le giornate che si presenteranno lungo il cammino non saranno così tranquille come sperato. La mole di lavoro non accennerà a diminuire, contribuendo ad innalzare repentinamente i livelli di stress e nervosismo. La stanchezza potrebbe farsi avvertire già dalla giornate di mercoledì, mentre qualche nota di relax potrà essere intravista con il sopraggiungere del weekend. Buone entrate monetarie rallegreranno le giornate, ma prosciugando le energie fisiche e mentali.

Vergine - la settimana in questione non lascerà agio al segno della Vergine, facendosi portatrice di lavoro e situazioni da dover sistemare rapidamente. Ritrovarsi di fronte, o in mezzo, ad una o più discussioni con il partner potrebbe compromettere la serenità recentemente ritrovata, ma si rivelerà utile per riuscire a comprendere quali aspetti della vita di coppia devono essere migliorati.

L'oroscopo non può che consigliare di portare pazienza e mantenere la calma il più possibile.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - stando a quanto previsto dall'oroscopo di questa nuova settimana del mese, chi è nato sotto al segno della Bilancia avrà finalmente la possibilità di godersi appieno i sentimenti maturati all'interno della vita di coppia, riuscendo a progettare un piacevole futuro insieme. Varie occasioni si presenteranno lungo il cammino, alcune molto intriganti, e sarà importante lasciarsi andare per non rischiare di tuffarsi in ondate di negatività poco piacevoli.

Scorpione - la passione avvolgerà le prossime giornate rendendo l'intera settimana non poco interessante dal punto di vista sentimentale.

Chi può godere già della presenza del vero amore avrà la possibilità di trascorrere momenti magici ed indimenticabili, mentre chi è ancora single potrebbe imbattersi in incontri interessanti. Buone previsioni anche in ambito lavorativo.

Sagittario - le previsioni dell'oroscopo non sembrano così negative come qualcuno potrebbe aver immaginato. Chi è nato sotto al segno del Sagittario avrà la possibilità di organizzare qualcosa di particolare con il proprio partner, ma dovrà fare particolare attenzione sul lavoro: mostrare le proprie abilità aiuterà ad ottenere una posizione migliore, ma anche un semplice errore potrebbe compromettere tutto.

Capricorno - se si è alla ricerca delle giornate migliori si dovrà attendere fino al sopraggiungere del weekend, periodo in cui ogni cosa migliorerà quasi autonomamente.

I primi giorni di questo nuovo periodo del mese di marzo potrebbero risultare monotoni, forse anche a causa dello scemare della mole di lavoro. Attenzione, in questi giorni particolari, a non rimuginare troppo sulle storie passate.

Acquario - l'oroscopo non sembra prevedere nulla di positivo per il segno dell'Acquario. La pazienza inizierà a venir meno già dalle prime giornate della nuova settimana di marzo, causando un accrescersi di stress e nervosismo che potrebbero compromettere la tranquillità e l'equilibrio della vita di coppia e non solo. Riuscire a mantenere la calma potrebbe risultare complicato, ma sarà necessario per non ledere i vari rapporti interpersonali.

Pesci - per chi è nato sotto al segno zodiacale dei Pesci, quello che sta per sopraggiungere non potrà essere altro se non un periodo ottimale sotto molti aspetti.

In ambito lavorativo si avrà la possibilità di incrementare i propri guadagni concludendo varie collaborazioni e progetti, riuscendo addirittura ad ampliare le proprie conoscenze. In amore, ed in ambito relazionale in genere, si avrà la possibilità di mostrare la propria simpatia ed il proprio fascino.