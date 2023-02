L'Oroscopo di domenica 12 febbraio è ricco di novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare ciò che accadrà nella vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di essi si dimostreranno protettivi con il partner, mentre altri saranno attratti da nuove emozioni.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 12 febbraio.

Previsioni astrologiche di domenica 12 febbraio

Ariete: non smetterete mai di essere sinceri con il partner. Vi prenderete cura del vostro rapporto, senza tralasciare le esigenze personali. Trascorrerete una domenica serena, all'insegna dell'amore e del rispetto reciproco.

Avrete modo di interagire anche con nuove conoscenze. Voto 10.

Toro: vivrete una vita sentimentale un po' turbolenta. Nonostante i vostri sforzi, sarete costretti a compiere un passo indietro. Non prenderete molto bene la cosa, ma continuerete a sperare in una svolta positiva. I consigli della famiglia e degli amici, seppur severi, si riveleranno molto utili. Voto 6.5.

Gemelli: la verità emergerà a ogni costo. Non dovrete preoccuparvi, solo essere leali con gli amici. Non sarà facile scorgere le vostre posizioni. Stringerete un rapporto ancora più saldo con la vostra famiglia. Sarete fieri di poter essere di aiuto e di contribuire alla felicità delle persone care. Voto 7.

Cancro: avrete molte carte da giocare.

Non vi perderete d'animo davanti gli ostacoli della giornata. Al contrario, saprete trasformare situazioni scomode e poco convincenti in nuove opportunità da sfruttare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di tenere in considerazione le reazioni del partner. Voto 8.5.

Oroscopo del 12 febbraio

Leone: sarete un po' stanchi.

Avrete bisogno di riposare e di chiudere alcune situazioni rimaste in sospeso. Non sempre sarà facile rivolgervi al prossimo. A volte, vi renderete conto di dover rinunciare a determinati dialoghi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di riprovare in un successivo momento. Voto 6.

Vergine: vi affezionerete facilmente ai nuovi amici.

Per voi, non sarà affatto difficile costruire i rapporti di amicizia. Al contrario, riuscirete ad entrare in sintonia con il prossimo nel giro di pochi minuti. Potrete sfruttare questo vantaggio, ma attenzione a non dimostrarvi troppo disponibili: potreste pentirvene. Voto 8.

Bilancia: tenderete a perdere il controllo in diverse situazioni. Non sarà facile gestire alcune emozioni, soprattutto davanti a eventi inaspettati. Direte parole poco opportune, che potrebbero svelare un lato più nascosto del vostro carattere. Attenzione, però, a non esagerare con le affermazioni. Voto 5.

Scorpione: sarete proiettati verso il futuro. Nonostante le recenti difficoltà, deciderete di inseguire le vostre passioni.

Vi concentrerete su determinati hobby, cercando di aumentare le vostre abilità e di farvi notare. Sicuramente, non passerete inosservati, ma non potrete dare nulla per scontato. Voto 9.5.

Previsioni zodiacali e voti del 12 febbraio

Sagittario: sarete un po' severi con il partner. Il vostro atteggiamento, brusco e distaccato, potrebbe creare una frattura difficile da sanare. Purtroppo, il vostro orgoglio tenderà ad avere la meglio. Non sarete pronti a compiere un passo indietro né a fingere di aver dimenticano tutti i torti subiti. Voto 4.5.

Capricorno: avrete una buona ripresa. La giornata scorrerà veloce, senza porre altre difficoltà sul vostro cammino. Sarete flessibili perché tenderete ad adattarvi alle situazioni e ai dialoghi altrui.

Non porrete alcuna obiezione, ma cercherete di seguire la corrente. Il divertimento sarà una priorità. Voto 7.5.

Acquario: la lontananza dalla famiglia si farà sentire. Verrete messi alla prova da un assetto astrale poco favorevole. Cercherete di migliorare la situazione, però, non sempre potrete colmare il vuoto provato. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non dimenticare l'obiettivo principale. Voto 5.5.

Pesci: riuscirete ad analizzare facilmente i comportamenti altrui. Non sarà facile ingannarvi perché avrete una spiccata sensibilità. La vostra empatia vi consentirà anche di migliorare la connessione con il partner e con gli amici. La disponibilità dimostrata verrà ricompensata con atteggiamenti di affetto. Voto 9.