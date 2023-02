Finisce il weekend per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di domenica 12 febbraio con le previsioni astrologiche relative al campo amoroso, professionale e salutare.

La prima sestina

Ariete: in ambito sentimentale la giornata inizia con la luna in opposizione, quindi sarà un momento da gestire con attenzione in ambito amoroso, le difficoltà sono dietro l'angolo. L'intero weekend non è stato semplice da affrontare anche in ambito lavorativo. Presto comunque recupererete maggiore energia.

Toro: a livello sentimentale è una giornata con la luna in opposizione, sono possibili degli scontri da affrontare con il partner.

Per quel che riguarda l'ambito professionale è possibile un po' di confusione, con alcune questioni non saranno semplici da sistemare.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di domenica 12 febbraio sarà caratterizzata da situazioni complesse da gestire con le persone che amate. Non è un buon periodo neanche per il lato lavorativo, dove però presto potrete trovare delle soluzioni.

Cancro: con Venere nel segno cercate di sfruttare al massimo tutto ciò che accade nella sfera sentimentale. Potrete trovare una nuova serenità. Nel lavoro alcune questioni vanno messe in ordine.

Leone: possibili malintesi sentimentali in questa giornata, non mancano le tensioni. Nel lavoro alcune questioni sono più difficili di quanto pensiate.

Vergine: con Venere in opposizione non riuscite a fare la giusta chiarezza in ambito lavorativo, evitate però le discussioni. In amore la giornata invece sarà interessante.

Astrologia del giorno 12 febbraio per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un momento di ripresa in amore, in particolare se negli ultimi tempi avete dovuto affrontare delle discussioni.

Sfruttate questo momento perché presto Venere sarà in opposizione. Ne lavoro cercate di programmare al meglio i vostri impegni.

Scorpione: in ambito lavorativo alcune questioni si muovono troppo lentamente rispetto a come vorreste. Con la luna nel segno in questa domenica 12 febbraio potrete ritrovare tranquillità in amore.

Sagittario: cercate di mantenere la pazienza a livello sentimentale, in questo periodo vi sentite particolarmente nervosi. Nel lavoro è possibile una rivalità, cercate di far valere le vostre idee.

Capricorno: con la luna favorevole nella giornata di domenica 12 febbraio, vi sentite meglio anche al livello salutare. Nel lavoro è un momento di ripresa, a livello sentimentale potete trovare dei buoni compromessi con il partner.

Acquario: con la luna dissonante fate attenzione ad alcune tensioni che potrebbero sorgere in ambito amoroso. Per quel che riguarda il lavoro sentite l'esigenza di rinnovare alcune cose.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la fine del weekend sarà caratterizzata da Venere nel segno, sfruttate la situazione per vivere belle emozioni. Nel lavoro sono in arrivo nuovi accordi.