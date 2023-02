L'oroscopo della settimana che dal 13 al 19 febbraio vede i Bilancia con un buon ritmo sul posto di lavoro, mentre il Sole in Pesci favorirà ancor di più i buoni sentimenti. Toro dovrà essere più cauto nei progetti professionali, mentre Cancro lavorerà con maggior furbizia per ottenere di più. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana un po’ altalenante dal punto di vista sentimentale, ciò nonostante sappiate che il rapporto con il partner tenderà comunque a migliorare.

Se ci sarà dunque qualche piccolo screzio, cercate di non dargli troppo peso. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, e con Giove e Marte sarete abbastanza attivi e fortunati da portarle a termine con successo. Voto - 8️⃣

Toro: Venere sarà in sestile dal segno dei Pesci anche durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Nelle giornate di giovedì e venerdì inoltre, avrete il sostegno della Luna, che vi permetterà di rafforzare il legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro le abilità manuali non vi mancheranno, ma senza una buona organizzazione faticherete a essere efficienti. Siate dunque cauti. Voto - 7️⃣

Gemelli: le esagerazioni in amore non sono da voi e secondo l'oroscopo della prossima settimana questo atteggiamento atipico potrebbe essere motivo di piccoli disguidi con il partner.

Questo cielo non sarà contro di voi per sempre, dunque cercate di essere pazienti. Nel lavoro avrete abbastanza cura per i vostri progetti, da far felici colleghi e superiori. Voto - 7️⃣

Cancro: questo cielo non sarà del tutto favorevole in ambito lavorativo, ciò nonostante lavorerete con una certa furbizia durante la prossima settimana, nel tentativo di mettere insieme buoni risultati.

Sul fronte amoroso Venere porterà buoni sentimenti, ma attenzione alle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una settimana importante per i nati del segno, soprattutto in ambito professionale. Potrebbero arrivare interessanti occasioni che per raccoglierle dovrete dare il massimo.

Se ci riuscirete, potrebbero arrivare grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti la settimana inizierà bene grazie alla Luna in trigono, ma nel weekend sarà in opposizione. Non sempre potrete vivere un rapporto stabile dunque, ma farete del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che continua a non darvi grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo. La Luna vi darà una mano tra le giornate di giovedì e venerdì, ciò nonostante non aspettatevi di poter vivere un rapporto pieno d'amore. Per quanto riguarda il lavoro queste stelle non vi aiuteranno più di tanto, ma questo non vorrà dire che non potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Bilancia: con Marte in trigono dal segno amico dei Gemelli, e Mercurio in buon aspetto dal segno dell'Acquario, riuscirete a mantenere un buon ritmo sul posto di lavoro, portando avanti i vostri progetti in modo audace.

Sul fronte amoroso ci sarà una discreta stabilità con il partner, ma sarà nel fine settimana che ci saranno buone occasioni per rendere più forte il legame con il partner. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una settimana convincente sul fronte sentimentale, ma sarà l'ultima con Venere favorevole. Ve ne accorgerete a partire dal weekend, quando la Luna in quadratura porterà piccoli imprevisti con il partner. In ogni caso, se riuscirete a dimostrare il vostro amore come avete fatto finora, avrete ancora bei momenti da condividere e ricordare con il partner. Per quanto riguarda il lavoro non appesantitevi troppo in questo periodo, considerato questo cielo in movimento. Voto - 7️⃣

Sagittario: la settimana inizierà bene sul fronte sentimentale grazie alla Luna in sestile, ma con Venere in quadratura non potrete pretendere di ignorare tutti i problemi che avete con la persona che amate e vivere un rapporto affiatato.

Sfruttate dunque l'astro argenteo per cercare di aggiustare le cose con il partner, perché presto il pianeta dell'amore vi darà il supporto che meritate. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare e abbastanza energie e voglia di fare per ottenere risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo della prossima settimana che vi permetterà di vivere una relazione di coppia davvero soddisfacente. Venere sarà in sestile dal segno dei Pesci, e la Luna ruoterà in buone posizioni per voi. Single oppure no, sfruttate le occasioni che arriveranno per godere al meglio del rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo, fin quando avrete una struttura ben chiara di ciò che dovrete fare, riuscirete a svolgere un buon lavoro.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che si muoverà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna vi darà manforte, e soprattutto nel weekend, potrete godere di momenti splendidi insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo ci penseranno Mercurio, Marte, Giove e Saturno a rendere perfetto il vostro curriculum professionale. Voto - 9️⃣

Pesci: l'arrivo del Sole nel vostro cielo aumenterà il vostro fascino. Il pianeta Venere sarà favorevole ancora per un po’, e vi permetterà di vivere al meglio il vostro rapporto, anche quando lascerà il vostro cielo. In ambito lavorativo Marte in quadratura potrebbe essere motivo di stress. Con la giusta concentrazione però, potrete mettere insieme discreti progetti. Voto - 8️⃣