L'oroscopo dell'8 febbraio ha in serbo tante emozioni. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi metterà al primo posto il partner e chi proteggerà la famiglia a ogni costo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di mercoledì 8 febbraio con i rispettivi voti.

Oroscopo del giorno 8 febbraio

Ariete: non fiderete molto della persona amata. Preferirete prendere le distanze per non soffrire. Sarà una mossa un po' azzardata, che vi lascerà con l'amaro in bocca.

L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non farvi trasportare dalla rabbia. Le decisioni importanti andranno prese in un momento di serenità. Voto 5.

Toro: l'andamento della giornata sarà positivo. Vi sentirete a vostro agio con le persone care. Avrete alcune verità da raccontare, ma lo farete solo dopo aver trovato le parole giuste. In ambito lavorativo, non vi sottrarrete ai vostri impegni. Dimostrerete di avere talento e personalità. Voto 9.5.

Gemelli: sarete piuttosto scaltri. Prima di compiere qualsiasi mossa, analizzerete ogni singolo particolare. Non vorrete trovarvi impreparati davanti a svolte inaspettate. Questo atteggiamento vi consentirà di trarre il meglio dagli eventi del giorno. Il rapporto con i colleghi sarà caratterizzato da alti e bassi.

Voto 6.

Cancro: lavorerete molto sulla vostra autostima. L'obiettivo sarà quello di migliorare la fiducia in voi stessi. Purtroppo, ogni errore non farà altro che peggiorare la situazione. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non essere eccessivamente autocritici. Le possibilità non mancheranno di certo. Voto 5.5.

Leone: non riuscirete a fuggire dalle frecce di Cupido. Proverete dei sentimenti travolgenti nei confronti della persona amata. Crescerete insieme, sfruttando i tratti in comune e imparando ad accettare le differente. Nonostante il poco tempo a disposizione, troverete il modo per trascorrere momenti indimenticabili.

Voto 10.

Vergine: i rapporti con la famiglia cambieranno drasticamente. Ci saranno delle discussioni che vi faranno tornare sui vostri passi. Adotterete un atteggiamento scontroso e poco collaborativo. Questo non aiuterà la risoluzione dei problemi. Al contrario, potrebbe sollevare altre questioni da risolvere. Voto 4.5.

Bilancia: trascorrerete una giornata spensierata e poco impegnativa. Avrete modo di coltivare i vostri interessi. Le capacità artistiche spiccheranno su tutte le altre. Sfrutterete questo momento per ricaricare le batterie per ritrovare la motivazione. Il supporto del partner, in tutto questo, sarà essenziale. Voto 7.

Scorpione: i risultati lavorativi non vi deluderanno. Continuerete a lottare per raggiungere la posizione desiderata.

Ovviamente, la famiglia sarà molto fiera di voi. Le sue parole vi faranno sentire subito meglio. Inoltre, proverete un profondo moto di gratitudine che vi porterà a rivelare i vostri sentimenti. Voto 9.

Sagittario: avrete bisogno di ritrovare il controllo sulla vostra vita sociale. Di recente le cose sono decisamente cambiate. Non sarà facile recuperare i vecchi rapporti. Alcuni amici non avranno alcuna intenzione di concedervi una seconda possibilità. L'unica soluzione sarà quella di essere completamente sinceri. Voto 6.5.

Capricorno: sarete bravi a evitare gli eventi spiacevoli. Troverete il modo per accedere a ogni opportunità possibile. Vorrete crescere a livello professionale e aggiungere qualche tassello in più alla vita di coppia.

Il partner si mostrerà entusiasta del vostro coinvolgimento emotivo. Il romanticismo non mancherà. Voto 8.5.

Acquario: svilupperete un ottimo rapporto con voi stessi. Vi fiderete delle vostre percezioni e seguirete il primo istinto. Anche in ambito sentimentale, questo non vi tradirà. Al contrario, tenderete a non prendere in considerazione i consigli altrui perché avrete paura di andare fuori strada.

Pesci: apparirete poco collaborativi con il partner. Non sarete pronti a rivelargli la verità sui vostri veri sentimenti. Prenderete tempo, cercando di evitare alcune domande. Per fortuna, la vita lavorativa apparirà decisamente più positiva. Il vostro contributo non passerà inosservato agli occhi del capo. Voto 7.5.