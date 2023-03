Sabato 11 e domenica 12 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Giove insieme a Venere risiederanno nell'orbita dell'Ariete. Saturno, il Sole, Nettuno e Mercurio, intanto, proseguiranno il transito in Pesci, così come Urano e il Nodo Nord resteranno stabili nel domicilio del Toro. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Plutone protrarrà il moto in Capricorno.

Oroscopo del weekend dell'11 e 12 marzo favorevole per Cancro e Scorpione, meno benevolo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: apprezzati. I risultati del cambio comportamentale che nell'ultimo periodo hanno messo in campo i nati Cancro parrà, durante questo weekend, apportare dei benefici non indifferenti al segno Cardinale in termini di gratifiche morali provenienti da persone inaspettate.

2° posto Scorpione: volenterosi. Ciò che nelle scorse due settimane era stato procrastinato dai nati Scorpione avrà buone chance, nel corso delle quarantotto ore in questione, di rientrare nuovamente nelle mansioni in programma, specialmente se riguarderà l'ambiente domestico.

3° posto Pesci: sguardo al futuro. Col Grande Maestro dalla loro parte e la Bianca Signora sognante dal secondo campo, il primo decano di casa Pesci potrebbe osservare il rapporto di coppia con uno sguardo maggiormente orientato verso il prossimo futuro, avendo ben chiaro quali passi sarà meglio compiere col partner e quali evitare.

I mezzani

4° posto Leone: affabili. Estremamente concilianti e aperti al dialogo col prossimo, in questo fine settimana i felini avranno buone possibilità di risultare un'ottima compagnia per coloro che avranno il piacere di trascorrere del tempo assieme a loro.

5° posto Ariete: frenesia al bando. Le giornate che chiuderanno la settimana saranno, c'è da scommetterci, particolarmente indicate per i nati Ariete che vorranno mettere l'aspetto materiale della vita in secondo piano, in quanto il segno di Fuoco preferirà perlopiù trascorrere del tempo con le persone care che perseguire il successo.

6° posto Acquario: schietti. La smodata sincerità che presumibilmente metteranno in campo i nati Acquario, nel corso di queste due giornate invernali, da un lato gli consentirà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ma dall'altro lato farà storcere il naso a qualcuno.

7° posto Capricorno: routine. Sebbene non dovrebbero esseri sostanziali novità all'orizzonte per i nati Capricorno, questo weekend potrebbe consentire al segno di Terra di aumentare la loro produttività al lavoro e/o divenire più ferrati in un'attività pratica.

8° posto Bilancia: sacrifici. Una persona cara necessiterà probabilmente del supporto pratico dei nati Bilancia nel corso del weekend, coi nativi che non si tireranno indietro anche se ciò comporterà da parte loro un sacrificio, ad esempio rinviare un aperitivo con le amiche.

9° posto Toro: umore ballerino. Il trigono tra la Luna e Saturno sarà, con buona probabilità, foriero di qualche pensiero in più per i nati Toro nelle giornate di sabato e domenica, a causa del quale il segno Fisso dovrà fare i conti con un tono umorale altalenante.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: affetti flop. Il partner o un membro della famiglia d'origine potrebbero rappresentare, nel corso dell'11 e 12 marzo, la spada di Damocle per il segno del Sagittario, in quanto gli arcieri identificheranno a ragion veduta tali persone care come vogliose oltremodo di bacchettarli più e più volte.

11° posto Vergine: impazienti. L'alea di casa Vergine nel weekend in questione parrà essere la loro poca o nulla voglia di aspettare che un rapporto di conoscenza sfoci in qualcosa di più, difatti il segno di Terra sembrerà assai impaziente di iniziare un flirt senza però attendere che i tempi siano maturi.

12° posto Gemelli: permalosi. Dalla seconda parte di sabato e per l'intera giornata domenicale, i nati Gemelli avranno buone chance di essere a rischio di buttare all'aria un rapporto relazionale per un'inezia, ad esempio inalberandosi all'inverosimile per una battuta a loro indirizzata.