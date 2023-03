Secondo l'oroscopo dal 13 al 19 marzo troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno dello Scorpione all'Acquario, mentre Venere si sposterà dal domicilio dell'Ariete (dove transita Giove) al segno del Toro (dove risiedono il Nodo Nord e Urano). Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Saturno, Nettuno, il Sole e Mercurio, in ultimo, proseguiranno il transito in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: incontri intriganti. A parte qualche probabile imprevisto pratico previsto il 14 e 15 marzo, le restanti giornate della settimana parranno riservare ai nati Vergine delle ottime occasioni d'incontro, durante le quali una semplice conoscenza potrà rapidamente mutare in un focoso flirt di fine inverno.

2° posto Toro: pace fatta. Le prime tre giornate della settimana potrebbero nascondere qualche insidia professionale, seppur di poco conto, alle quali i nati Toro farebbero meglio a non dare troppo peso, in quanto le stesse si volatilizzeranno così come si sono create. Da giovedì in poi, invece, il segno Fisso avrà il favore delle effemeridi per ristabilire l'armonia con una persona cara, probabilmente facente parte la sfera amicale, con la quale sarà nuovamente piacevole e divertente trascorrere del tempo insieme.

3° posto Pesci: talenti da estrapolare. Se togliamo la malinconica giornata di mercoledì, la settimana in questione avrà tutte le carte in regola per far emergere e valorizzare alcuni talenti inespressi dei nati Pesci. Sia che si tratti di addentrarsi nel mondo della pittura a olio, del body painting o delle arti canore, il dodicesimo segno zodiacale avvertirà la viscerale voglia di prendere pieno possesso del proprio talento.

I mezzani

4° posto Ariete: focus domestico. La settimana di casa Ariete parrà essere divise in due tronconi, dove da una parte troviamo le giornate sino a giovedì, piene di incontri professionali e visite di parenti e amici in casa, mentre nell'altra parte che andrà da venerdì a domenica il segno Cardinale potrà prendersi dello spazio tutto per sé.

5° posto Cancro: lunedì top. Un mix passionalità e intraprendenza pervaderà, con buona probabilità, i nati Cancro nella giornata di lunedì, mentre il 14 e 15 marzo le frequenze planetarie suggeriranno al segno d'Acqua di concentrarsi sul fronte lavorativo. Attenzione, invece, a giovedì e venerdì quando sarà facile perdere la brocca a causa di un equivoco. Weekend intriso di romanticherie, specialmente per coloro che vivono un rapporto d'amore duraturo.

6° posto Leone: shopping. Le note poco piacevoli della settimana in questione per i felini saranno, con ogni probabilità, rappresentate dalle giornate di lunedì e del weekend, quando i nati Leone assumeranno un mood scontroso ma anche accidioso.

I restanti giorni, invece, saranno una manna dal cielo per concedersi qualche sessione di shopping inerente il look, come l'acquisto di un nuovo paio di occhiali, di un abito da sera oppure prenotare un tatuaggio.

7° posto Acquario: fatica doppia. A seguito di un lunedì dai toni malinconici, il quarto segno Fisso potrebbe rendersi conto da martedì in poi di dover faticare il doppio nel settore professionale per ottenere i risultati di sempre. Tale presa di coscienza, però, non allarmerà più di tanto gli Acquario volitivi, che si rimboccheranno le maniche senza timore alcuno.

8° posto Scorpione: linea di confine. Dopo un inizio settimana pressoché routinario, i nati Scorpione dovranno fare i conti con qualche tirata d'orecchi da parte di una persona cara, la quale esigerà che il segno d'Acqua non oltrepassi più quella metaforica linea di confine che porta il nome di invadenza.

9° posto Bilancia: affaticati. Sette giorni dove il bottino energetico di casa Bilancia segnerà la riserva, coi Bilancia che volente o nolente dovranno adattarsi e concentrarsi esclusivamente sulle attività impellenti. Nella giornata di martedì, inoltre, saranno favoriti gli ammodernamenti domestici per i nati nella seconda e terza decade.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: esagerazioni a tavola. Settimana non troppo entusiasmante quella che potrebbero dover trascorrere i nati Capricorno, specialmente il 16, 17 e 18 marzo quando saranno propensi a concedersi qualche strappo alla regola di troppo a tavola e il girovita non ci metterà molto ad ammorbidirsi.

11° posto Sagittario: oziosi. A parte martedì e mercoledì dove vorranno divertirsi con gli amici di sempre, in questa settimana gli arcieri sembreranno insolitamente pigri sia in casa che a lavoro.

Due ambiti dove tale mood ozioso non soltanto non passerà inosservato ma sarà anche fonte di sonore ramanzine.

12° posto Gemelli: sfiduciati. Semaforo acceso sul rosso per i nati Gemelli in questi sette giorni di fine stagione, in quanto il segno Mobile sembrerà non riuscire a gettare il cuore oltre l'ostacolo, divenendo particolarmente sfiduciato verso il prossimo futuro. Leggermente più speranzosi, invece, risulteranno i nati nella terza decade, che nel corso del 16 e 17 marzo potranno concedersi una rinfrancante gita romantica.