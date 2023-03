Il 17 marzo 2023 i 12 segni dello zodiaco potranno trascorrere una giornata all'insegna della serenità, della passione o avere alcune battute d'arresto sentimentali e lavorative. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

Previsioni zodiacali del 17 marzo 2023: prima sestina

Ariete: per quanto riguarda l'oroscopo del 17 marzo, potreste avere la voglia di un cambiamento radicale sotto l'aspetto sentimentale; pensateci, però, molto attentamente. Il lavoro potrebbe riservare una gradita sorpresa.

Toro: in amore, sarete particolarmente attivi e avrete voglia di costruire qualcosa di concreto con la vostra dolce metà; attenzione, però, ai facili entusiasmi.

Ci potrebbero essere delle opportunità interessanti in ambito lavorativo.

Gemelli: questa potrebbe essere per voi la giornata dei chiarimenti, sfruttate l'attimo e non fatevi sfuggire questa enorme possibilità. Per quel che concerne l'aspetto lavorativo, non abbiate fretta di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Cancro: la giornata si prospetta un po' complessa. In ambito sentimentale ci potrebbero essere, da parte vostra, dei pensieri che non faranno bene al rapporto di coppia. Cercate di essere più equilibrati e meno istintivi in ambito professionale.

Leone: in amore potreste aver bisogno della fatidica pausa di riflessione che potrebbe non essere sufficiente a risolvere i vostri problemi.

Sul lavoro, dovrete avere maggiore convinzione nei vostri mezzi e non buttarvi giù troppo facilmente.

Vergine: ci saranno buone notizie per l'amore di coppia, il partner sarà particolarmente propenso ad ascoltare il vostro punto di vista. Non siate troppo duri con qualche collega, non gioverebbe a nessuno.

Previsioni astrologiche del 17 marzo 2023: seconda sestina zodiacale

Bilancia: avrete la possibilità di scegliere, o continuare la vostra storia d'amore o mandare tutto all'aria. Non sarà una decisione facile. Non ci saranno novità particolari sul lavoro, tutto marcerà in maniera piuttosto piatta.

Scorpione: siate maggiormente elastici con la vostra dolce metà.

Altrimenti le conseguenze potrebbero portare a seri problemi relazionali. Ottime opportunità dal punto di vista lavorativo, dovrete essere bravi a non farvele sfuggire.

Sagittario: potrebbe tornare un po' di serenità nel rapporto con il vostro partner, agite con cautela ma senza fare passi indietro. Sul lavoro, non fatevi prendere dalla smania di voler cambiare, non è detto che potreste trovare di meglio.

Capricorno: qualche polemica con la persona amata potrebbe non farvi dormire sonni tranquilli, cercare di smorzare i toni. Sotto l'aspetto lavorativo, qualcosa potrebbe cambiare: giocate bene le vostre carte.

Acquario: in amore cercate di essere più pazienti, non sarà una buona strategia quella di volere tutto e subito.

Il lavoro potrebbe portarvi delle buone soddisfazioni personali, attenzione all'invidia di qualche collega.

Pesci: potreste trascorrere una giornata serena e ricca di attività con il vostro partner. Siate lungimiranti e cercate di fare qualche discorso concreto. Incontri interessanti e proficui sotto l'aspetto professionale.