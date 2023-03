L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 marzo 2023. Ansiosi di conoscere il destino riservato dalle stelle al vostro segno di nascita? In analisi in questo contesto i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Tra i segni fortunati del momento, il Leone, favorito da una notevole grinta e tanta voglia di fare. Iniziamo dunque a togliere il velo all'oroscopo di domani 17 marzo consultando il responso Astrologico sia in merito alle attività di lavoro che riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. Le stelle, forze espansionistiche di ottimismo, affettività e di metamorfosi saranno tecnicamente a sfavore, pertanto contrarie al segno. Non vi adombrate se noterete qualche silenzio di troppo nella persona che avete scelto di avere accanto, ok? Fate passare questo momento, senza chiedere nulla. Evitate anche eventuali chiacchiere inutili, soprattutto perché non si sa mai dove potrebbero andare a parare. Visto che sarete alle prese con influssi fortemente dissonanti, sarebbe opportuno rimanere un po' nell'ombra, giusto per decidere le prossime mosse da fare o come muoversi. La Luna nel frattempo creerà piccoli malumori anche sul lavoro: tranquilli, potranno sicuramente essere risolti con un buon dialogo insieme ai vostri colleghi.

Toro: ★★★★★. Sereni! Si prepara una giornata finalmente in sintonia con le vostre corde. La coppia Venere-Marte vi regalerà serenità e intuito, tali da rendere la vostra relazione più che perfetta. La vita di coppia sarà caratterizzata da una decisa armonia che si respirerà soprattutto in serata, quando finalmente trascorrerete del tempo in compagnia di chi amate.

Un cielo azzurro vi regalerà una bella ricarica di energia, se single. Gli incontri infatti risulteranno particolarmente facili e anche felici in questo momento, per cui approfittatene senza esitazione e lanciatevi alla conquista! Nel lavoro, la vostra energia si rivelerà preziosa per prendere in mano una situazione e sottoporla a chi ne ha le competenze giuste.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 17 marzo predice un periodo sottotono. Se non riuscirete a trovare proprio la perfezione nella vostra relazione, in questa giornata non dovrete farne un cruccio. Ci sono, appunto fasi e cicli da passare, a maggior ragione in una storia d’amore di lunga durata che chiede di essere vissuta con intensità e partecipazione totale. In questo momento non siete molto empatici con gli altri, quindi fate attenzione a una confidenza che potreste ricevere proprio in questi giorni: potrebbe trattarsi di una cosa molto importante per la vita di coppia futura, dunque da trattare con massima prudenza. Nel lavoro le stelle vi stanno portando sicuramente delle preoccupazioni, ma siete voi a renderle eccessive concentrandovi sempre troppo su di esse.

Oroscopo e stelle del 17 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Dopo qualche piccola divergenza di opinioni con la persona che avete scelto per stare assieme, finalmente approderete a un momento di accordo e comprensione. Non mancherà, in special modo in serata, quel tocco di poesia e quella dimensione romantica che tanto spesso sapete inserire nella vostra relazione, facendola apparire unica. In questi giorni avete vitalità da vendere, quindi anche se potrebbero esserci alcuni ostacoli da saltare durante la giornata, voi riuscirete sempre a cadere in piedi! E se qualcuno dovesse aver bisogno di voi? Aiutatelo, senza pensarci due volte. Sul lavoro Giove darà l'opportunità di mettere in campo nuovi progetti, anche quelli che fino ad ora non sono ancora stati resi pubblici.

Leone: ★★★★★. La Luna tirerà fuori il meglio da voi e vi darà la possibilità di rendere memorabile la vostra a giornata. Venere e Giove vi stanno facendo vivere una storia d'amore favolosa: vi sentite infatti quasi stregati, tali da non riuscire a togliervi dalla testa i baci e le coccole della persona amata. L'amicizia intanto, mai come in questo momento, per molti del segno è un valore a cui tenere tantissimo. Alcuni pianeti armonici vi indurranno a trattare gli amici di una vita con grande rispetto e ammirazione, valorizzando la loro importanza all'interno della vostra vita. Nel lavoro si avvicinano per molti di voi grandi novità. La vostra intraprendenza verrà premiata, quindi fatevi avanti senza esitazioni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 17 marzo, prevede che inizierà a prevalere la parte emotiva o romantica su quella esclusivamente razionale. Sentirete il bisogno di tenerezze e di coccole, e il vostro o la vostra partner saranno pronti a ricambiare con slancio passionale. Mercurio poi, di certo sarà un grande strumento creativo nelle vostre mani: in questo momento avete a disposizione una buona carta da giocare, quindi non lasciate correre nulla ma approfittate. Sappiate che ogni cosa potrebbe diventare possibile e accessibile, anche quel sogno nel cassetto un po' ammuffito potrebbe essere tirato fuori e realizzarlo. Nel lavoro, le stelle esalteranno la creatività, sollecitando aperture verso nuove esperienze, anche in campi inesplorati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 marzo.