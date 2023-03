Nell'oroscopo di lunedì 20 marzo 2023 troviamo sul piano astrale Mercurio spostarsi dall'orbita dei Pesci (dove risiedono la Luna, Saturno, il Sole e Nettuno) per entrare nel segno dell'Ariete (dove transita Giove). Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Venere, il Nodo Nord e Urano protrarranno il moto in Toro. Plutone, in ultimo, permarrà nel domicilio del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Sagittario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: briosi. Semaforo acceso sul verde per i felini nella giornata inaugurale della settimana, in quanto sarà più che probabile che i nati Leone la affrontino con piglio ottimistico e conciliante, atteggiamento che si rivelerà proficuo anche per il loro benessere psico-fisico.

2° posto Ariete: oltre le apparenze. Riuscire a scorgere cosa si cela realmente dietro impedimenti e rallentamenti legati al fronte professionale sarà, c'è da scommetterci, un esercizio di semplice attuazione per i nati Ariete, i quali riusciranno ad andare oltre le solite apparenze.

3° posto Pesci: volitivi. Senza quasi accusare stanchezza, i nati Pesci affronteranno probabilmente le ventiquattro ore in questione con tanta voglia di produttività dalla loro e ciò non passerà inosservato ai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Capricorno: ritmo sostenuto. Le prime due decadi de casa Capricorno, nel corso del 20 marzo, avranno buone chance di rendersi conto come bisognerà proseguire a ritmo sostenuto in ambito lavorativo, in quanto così facendo eviteranno che la concorrenza li scavalchi.

5° posto Toro: chiarimenti. Splendide le effemeridi per il ménage amoroso dei nati Toro questo lunedì, col segno Fisso che troverà naturalmente la voglia di lanciarsi con successo in un chiarimento col partner.

6° posto Scorpione: rancori al bando. Il duetto Mercurio-Giove di Fuoco potrebbe indurre i nati Scorpione, durante questo giorno di fine inverno, ad accantonare in via definitiva alcuni rancori relazionali e ciò consentirà agli stessi di liberarsi da pesanti zavorre emotive.

7° posto Cancro: occhio alle parole. Il rischio che correranno, con ogni probabilità, i nati Cancro questo lunedì sarà di avere ben chiaro il concetto da esprimere ma divenire involontariamente propensi a qualche scivolone dialettico o equivoco.

8° posto Acquario: regole. Il focus quotidiano dei nati Acquario potrebbe essere rappresentato dal rapporto genitore/figlio, dove il segno Fisso sarà chiamato a fissare delle regole se genitore oppure a rispettarle diligentemente se figlio.

9° posto Gemelli: delusioni. Lunedì durante il quale i nati Gemelli avranno diverse possibilità di risentire di qualche delusione relazionale, perlopiù legata a una persona appena conosciuta nella quale hanno riposto un po' troppa fiducia.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: accidiosi. Rinviare le attività in programma o delegarle a terzi sarà, c'è da scommetterci, ciò che faranno gli arcieri in questa giornata di marzo, coi nativi che si riveleranno non particolarmente inclini allo stacanovismo.

11° posto Bilancia: sotto scacco. Giornata che apre la settimana che potrebbe far sentire ai nati Bilancia la sgradevole sensazione di sentirsi in gabbia nella cerchia famigliare, a causa di alcune circostanze che non gli permetteranno alcuno spazio di manovra.

12° posto Vergine: spese extra. La settimana parrà non iniziare nel migliore dei modi per i nati Vergine sul fronte monetario, in quanto il segno Mutevole sarà chiamato a mettere mano al portafogli per una o più spese non preventivate.