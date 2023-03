L'oroscopo del 4 aprile è pronto a fornire indicazioni utili sulle vicende sentimentali e lavorative dei vari segni zodiacali. In particolare in questa giornata il Leone potrà fare progetti per il futuro, mentre il Sagittario dovrà fare una scelta.

Previsioni zodiacali del 4 aprile 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 4 aprile avrete la possibilità di effettuare un incontro inaspettato che destabilizzerà non poco. Buone notizie dal punto di vista lavorativo, i problemi tenderanno a sparire. Ottima sintonia con i nati nel segno del Toro.

Toro: la vostra vita di coppia risulterà essere serena, se volete più coinvolgimento rendete frizzante la vostra relazione. Sul lavoro siate equilibrati e non pensate a cose irrealizzabili. Sintonia particolare con i nati nel segno del Capricorno.

Gemelli: il rapporto con la vostra dolce metà sta crescendo a vista d'occhio, continuate sulla questa strada che risulterà vincente. Potreste avere il desiderio di cambiare lavoro, pensateci molto bene. Buono il feeling con lo Scorpione.

Cancro: sarete particolarmente vivaci e avrete voglia di rendere unica questa giornata che trascorrerete con la persona amata. Sul lavoro potreste risolvere i rapporti controversi con alcuni colleghi. In sintonia con il segno della Vergine.

Leone: la relazione ormai è consolidata e granitica, pensate a fare progetti per il futuro e certamente non ve ne pentirete. Non sarà una giornata particolarmente proficua sul lavoro, risulterete essere un po' spossati. Ci sarà una bella affinità con l'Acquario.

Vergine: la vostra dolce metà potrebbe farvi innervosire a causa di alcuni suoi comportamenti, siate più tolleranti.

Non prendetevela per alcuni insuccessi lavorativi, fra poco tornerà il sereno. Il segno dello Scorpione sarà quello più vicino a voi.

Le predizioni astrologiche del 4 aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: sembrate decisi ne porre fine ad una relazione che si sta trascinando ormai da tempo, fate la scelta migliore per il vostro benessere.

Il lavoro vi potrebbe dare delle belle soddisfazioni personali. Buona sintonia con i Gemelli.

Scorpione: ci potrebbe essere qualche screzio nel rapporto di coppia, controllate le vostre azioni e siate più equilibrati. La sfera lavorativa potrebbe fornirvi delle sorprese davvero interessanti. Il Capricorno sarà particolarmente affine.

Sagittario: cercate di prendere una decisione seria e corretta nei confronti di voi stessi ma soprattutto del vostro partner. Qualcosa vi sta sfuggendo di mano in ambito lavorativo, cercate di rimettere tutto in carreggiata. Bella vicinanza con i Gemelli.

Capricorno: sarete molto attivi sotto l'aspetto sentimentale, questa cosa non potrà che fare felice la persona amata.

Per quel che concerne il lavoro sarete sorpresi positivamente da una notizia davvero inaspettata. Feeling con il segno dei Pesci.

Acquario: non fate processi sommari al vostro partner, cercate di comprendere meglio il suo punto di vista. Soddisfazione in ambito lavorativo, soprattutto per un progetto portato a termine. Ottimo il rapporto con il Leone.

Pesci: cercate di mettere al primo posto la vostra dolce metà, si merita il meglio e voi dovreste provare a darglielo. Sul lavoro siate meno distratti e concentratevi meglio. Piena sintonia con il segno dei Pesci.