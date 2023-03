Le previsioni dell'oroscopo del 4 aprile 2023 invitano i nati sotto il segno dell'Acquario ad essere cauti. I Leone sono in grande forma, dovrebbero approfittarne.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: ci vuole calma e pazienza per riuscire a risolvere alcune faccende in sospeso. Se avete l'ansia della prestazione, potreste finire per commettere qualche errore grossolano.

11° Scorpione: l'Oroscopo del 4 aprile vi invita ad essere più equilibrati. Spesso tendete a vedere tutto o bianco o nero. Tuttavia, ricordate che nella vita esistono tantissime sfumature, quindi, siate cauti.

10° Ariete: le stelle vi invogliano ad osare. Restare sempre fermi in un posto non farà altro che rendervi particolarmente nervosi. Siete amanti dei cambiamenti e delle novità, quindi, non avete una mentalità statica.

9° Vergine: se non siete sicuri di alcuni traguardi che avete ottenuto o di alcune decisioni prese, allora è il caso di darsi da fare per modificare il corso degli eventi. Non siate troppo impazienti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: se ci sono stati dei disguidi, adesso potrete chiarire. La cosa importante, però, è non perdere mai di vista quelli che sono i vostri bisogni e le vostre ambizioni. Questo vale sia in amore sia nel lavoro.

7° Gemelli: giornata molto interessante secondo l'oroscopo del 4 aprile.

I nati sotto questo segno devono essere un po' più aperti sentimentalmente. Non precludetevi la possibilità di conoscere persone nuove.

6° Capricorno: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Questo è sempre stato un po' il vostro motto. Ci sono dei momenti nella vita in cui è importante agire. Non abbiate paura di osare.

5° Pesci: ci sono buone notizie in arrivo.

I nati sotto questo segno devono osare e devono insistere per conseguire gli obiettivi sperati. Non abbiate paura di mostrare chi siete realmente.

Oroscopo segni fortunati del 4 aprile

4° in classifica Sagittario: siete molto risoluti e battaglieri. Difficilmente vi lascerete intimorire da quello che dicono o pensano le altre persone.

Questo è un ottimo momento per fare nuove amicizie.

3° Toro: l'oroscopo del 4 aprile vi vinta ad essere particolarmente audaci. I nati sotto questo segno devono essere introspettivi, ma al contempo determinati. La via di mezzo è la miglior cosa.

2° Bilancia: le stelle vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. I nati sotto questo segno devono prendere in mano la propria vita e farne esattamente ciò che desiderano. Non abbiate remore.

1° Leone: ottimo momento dal punto di vista degli investimenti. Se state pensando di avviare una nuova attività, ponderate attentamente i pro e i contro e poi gettatevi a capofitto nelle novità.