Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'11 marzo i nati sotto il segno del Toro non devono affaticarsi troppo. Gli Acquario, invece, vivranno un buon momento dal punto di vista professionale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: amate mettervi in gioco e spesso siete pronti a rischiare il tutto per tutto pur di ottenere i risultati sperati. In ambito professionale è importante mantenere la calma perché potrebbero esserci degli intoppi.

11° Gemelli: le stelle vi invitano ad essere un po' più cauti e meno permalosi. Soprattutto dal punto di vista professionale è importante non perdere mai la pazienza e lasciarvi scivolare addosso delle cose.

10° Acquario: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Imparate a tenere a bada l'istinto, almeno per quanto riguarda questa sfera. In ambito sentimentale dovete mettervi in gioco di più.

9° Cancro: prendetevi cura un po' di più della vostra sfera fisica e mentale. Non vi trascurate altrimenti non riuscirete ad avere vantaggi in nessun ambito, né sentimentale, né professionale. L'Oroscopo dell'11 marzo vi invita a riflettere su questo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in amore è importante non perdere di vista quelli che sono i vostri bisogni e quelli del partner. Ricordate che chiunque proverà ad ostacolarvi dovrà vedersela con voi e non è un bene.

7° Toro: di solito siete energici e pieni di spirito d'iniziativa. In certi casi, però, è necessario fermarsi un attimo e capire fin dove sia il caso di spingersi. Non forzate troppo il vostro corpo e la vostra mente.

6° Vergine: Mercurio contro vi rende particolarmente inquieti. Tendete a non fidarvi di nessuno, caratteristica che di solito non appartiene al vostro carattere.

Cercate di non essere troppo litigiosi.

5° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 marzo vi invitano a cogliere al volo delle occasioni. L Luna è in aspetto favorevole e questo favorirà i nuovi incontri e la chiusura di contratti.

Oroscopo primi quattro segni dell'11 marzo

4° in classifica Pesci: la pazienza è la virtù dei forti e voi dovete impegnarvi molto per riuscire ad essere equilibrati in questo senso.

In amore è tempo di fare delle valutazioni.

3° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere più ambiziosi. Ci sono dei traguardi lontani che avete messo un po' nel cassetto. Ritirate fuori i vostri sogni e combattete per realizzarli.

2° Scorpione: in amore è un periodo sfavillante ed effervescente. Sia i single sia le coppie potrebbero vivere dei momenti davvero molto interessanti. Sul lavoro siete molto tranquilli.

1° Leone: l'oroscopo dell'11 marzo vi invita ad essere decisi e propositivi. Questo è un ottimo momento per mettervi in gioco, in quanto ci sono delle occasioni che andrebbero prese al volo.