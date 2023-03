Nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023, l'Oroscopo vedrà al vertice della classifica i nati sotto il segno del Leone, seguito dal Capricorno e dall'Ariete. In ribasso invece sono presenti il Sagittario e il Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: svolta per Capricorno

1° Leone: le energie che si impossesseranno di voi nel corso di questa giornata potrebbero essere fra le migliori dell'intera settimana. Ora fare attività fisica, occuparvi del lavoro e frequentare le vostre amicizie vi sarà molto più facile del previsto, secondo l'oroscopo.

2° Capricorno: potrebbe presentarsi una svolta davvero forte nelle vostre vicende finanziarie, per cui sentirete davvero la fortuna fare tantissimo per voi. Sentirete anche anche le questioni personali, come il riavvicinamento del partner, potrebbe essere motivo di umore alto.

3° Ariete: la fortuna per il vostro segno si sveglierà in tutto il suo splendore, portandovi a fare davvero faville sul piano professionale con la vostra creatività. Secondo l'oroscopo avrete anche ottime energie che vi faranno volare in alto anche con il benessere fisico.

4° Pesci: i risultati ottimali che potreste conseguire in questa giornata vi daranno ampie soddisfazioni, anche alla luce del duro lavoro che c'è alle spalle.

Secondo l'oroscopo avrete una bella comunicazione che vi permetterà anche di essere molto più al centro dell'attenzione.

Toro comunicativo

5° Toro: la comunicazione in questo momento potrebbe portarvi a risultati davvero vincenti sul posto di lavoro, con quegli affari che avete sempre reputato difficili che ora saranno sempre più leggeri.

Potrete essere al centro dell'attenzione del partner e della famiglia per organizzare qualcosa insieme.

6° Gemelli: questa bella posizione di Saturno vi darà i presupposti per iniziare una carriera nuova, di avere dei progetti con profitti sempre più alti, oppure di regolare qualche rapporto che con il tempo si è andato deteriorando.

Avere una intesa con il partner ora potrebbe essere molto più fattibile rispetto a prima.

7° Acquario: avrete una bela grinta per preparare il terreno per vicende professionali sempre più vincenti e in grado di incrementare i guadagni. In amore però ci saranno delle piccole incomprensioni che potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto di più.

8° Scorpione: ci saranno delle sfide molto toste per le quali dovrete sfoderare i vostri strumenti migliori. Sul lavoro i rapporti con i colleghi potrebbero anch'essi mettervi alla prova, ma le tensioni inaspettatamente potrebbero allentarsi in men che non si dica, secondo l'oroscopo.

Ostacoli per Cancro

9° Cancro: sarà difficile affrontare qualche ostacolo in questo momento, ma non state perdendo nulla di quella determinazione che vi caratterizza.

e che potrebbe essere anche un trampolino di lancio per voi e per il vostro operato. In amore potrebbero esserci delle discussioni.

10° Bilancia: sarà opportuno fare qualche sacrificio in più per dare alla vostra carriera una svolta molto più accentuata. Secondo l'oroscopo l'intesa con il partner adesso sarà ridotta ai minimi storici, per cui evitate di forzare troppo la mano in questo momento.

11° Sagittario: carichi di impegni come siete potreste avere anche un livello di nervosismo abbastanza alto, e questo potrebbe compromettere la buon riuscita di un progetto che avevate in cantiere. Al momento le difficoltà relazionali potrebbero prendere il sopravvento.

12° Vergine: fate attenzione a quei progetti che avete lasciato lungo il percorso e che adesso potrebbero riacquistare terreno, se solo ci metteste più d'impegno. Potrete staccare un po' la spina se avvertirete dei malesseri fisici che persistono per tutta la giornata.